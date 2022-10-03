Hadise konserinde efkârlandı: Başlarken güzeldi

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EN BÜYÜK AŞK SİZLERSİNİZ

1 ay süren Beşiktaş Festivali’nin kapanış konserini Hadise verdi. Beşiktaş Barbaros Meydanı’ndaki konseri yaklaşık 50 bin kişi izledi. Versace marka kıyafetiyle sahneye çıkan Hadise, “Hay Hay” şarkısını söylerken “Başlarken hep güzeldi hep. O zamanlar hep özeldi” dedi, ardından sevenlerine “En büyük aşk sizlersiniz” diye seslendi.

HİÇBİR ŞEY İÇİN CANINI SIKMA



Hadise konser sonrası aracıyla kalabalığın arasından geçerken, hayranları şarkıcıya sevgi gösterisinde bulundu. Sevenlerinin “Sen bizim değerlimizsin”, “Hiçbir şey için canını sıkma” sözleri, Hadise’yi gülümsetti. Ünlü popçu aracının etrafını saranlara öpücükler attı.