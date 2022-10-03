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Hadise konserinde efkârlandı: Başlarken güzeldi

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#Mehmet Dinçerler#Hadise#Beşiktaş
Hadise konserinde efkârlandı: Başlarken güzeldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 08:17

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise, Beşiktaş konserinde efkârlandı: “Başlarken hep güzeldi hep.”

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EN BÜYÜK AŞK SİZLERSİNİZ

1 ay süren Beşiktaş Festivali’nin kapanış konserini Hadise verdi. Beşiktaş Barbaros Meydanı’ndaki konseri yaklaşık 50 bin kişi izledi. Versace marka kıyafetiyle sahneye çıkan Hadise, “Hay Hay” şarkısını söylerken “Başlarken hep güzeldi hep. O zamanlar hep özeldi” dedi, ardından sevenlerine “En büyük aşk sizlersiniz” diye seslendi.

Hadise konserinde efkârlandı: Başlarken güzeldi

HİÇBİR ŞEY İÇİN CANINI SIKMA

Hadise konser sonrası aracıyla kalabalığın arasından geçerken, hayranları şarkıcıya sevgi gösterisinde bulundu. Sevenlerinin “Sen bizim değerlimizsin”, “Hiçbir şey için canını sıkma” sözleri, Hadise’yi gülümsetti. Ünlü popçu aracının etrafını saranlara öpücükler attı.

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İki boşanma sayısız taşınma
#HADİSE#MEHMET DİNÇERLER
İki boşanma sayısız taşınma!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

 

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#Mehmet Dinçerler#Hadise#Beşiktaş

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