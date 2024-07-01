Hadise: Gurbetçi demek yalnızlık demek

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Belçika’da “Pis Türk” söylemiyle çok karşılaştığını ifade eden Hadise, “Annem babam 1970’lerde Belçika’ya taşınıyor. Sonra evleniyorlar. Ben 85’te doğuyorum. Belçika’da okurken bir Türk kızı olarak elimden geleni yaptım. Annem ile babamı çok gururlandırdım ama o dönem zorbalık yaşadım mı yaşadım. ‘Pis Türk’ dediler. Bu çok korkunç bir duygu. Gurbetçi olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Gurbetçi olmak özlem demek, bazen yalnızlık demek. Bazen kalp kırılması demek” diye konuştu.

‘Sen git memleketine dön’ diyorlar

Hadise, Türkiye’de de zor günler yaşadığını söyledi:

“2009 yılında Eurovision için seçildim. ‘Düm Tek Tek’ ile ülkemi Moskova’da temsil etmiştim. O zaman da. ‘Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor’ dediler. 22 yaşındaydım ve bütün bu duygularla birlikte ayakta durmak, koskoca bir ülkeyi temsil etmek çok enteresan bir tecrübeydi. Gurbetçilere ‘Nereye ait hissediyorsun kendini?’ diye sorduğunuzda bunun cevabı çok kolay değil. Ben kendimi, kendime ait hissediyorum. Çünkü iki zorbalığı da iki yerde yaşadım. Hatta hâlâ bana ‘Sen git memleketine dön’ diyebiliyorlar. Ben Türk’üm. Ne mutlu Türküm diyene.”