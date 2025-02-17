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Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl'ı jüride istemedi

Güncelleme Tarihi:

#Hadise#Sinan Akçıl#Melike Şahin
Hadise eski sevgilisi Sinan Akçılı jüride istemedi
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 07:27

“O Ses Türkiye”de jüri koltuğuna oturacağı haberleriyle gündeme gelen Sinan Akçıl, Hadise engeline takıldı. Ünlü popçunun sözleşmesine eklettiği bir madde ile eski aşkının jüri üyeliğine engel olduğu ortaya çıktı.

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JÜRİDE YER ALACAKTI

3 yıl aradan sonra ekrana dönen “O Ses Türkiye” yarışmasının jüri üyeleri arasında Sinan Akçıl’ın da yer alacağı konuşuluyordu.

Akçıl uzun süren görüşmeler sonucunda ekibe dahil olmuştu. Ancak program yayına Sinan Akçıl’sız başladı, jüri koltuğuna da Melike Şahin, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Akçıl’ın eski aşkı Hadise oturdu.

Hadise eski sevgilisi Sinan Akçılı jüride istemedi

SÖZLEŞMEYE YENİ MADDE

Edinilen bilgiye göre; Hadise, “O Ses Türkiye” başlamadan önce Acun Ilıcalı’yı arayarak bu yıl jüriye dönmek istediğini söyledi.

Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Ancak Hadise’nin bir şartı vardı; sözleşmesine özel bir madde eklenecekti. O madde de “Sinan Akçıl’ın jüride olmaması”ydı. Şarkıcı, Akçıl’ın proje dışı kalmasıyla “O Ses Türkiye”ye dönüş yaptı. Yarışmanın diğer jüri üyeleri de Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin oldu.

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Hadise eski sevgilisi Sinan Akçılı jüride istemedi

Hadise, 21 Şubat’ta çıkacak “Fırtınam” single’ının kapağını Instagram’da yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

TECRÜBE POLEMİĞİ

O Ses Türkiye”nin ikinci bölümüne, aralarında “kıskançlık” olduğu iddia edilen Hadise ve Melike Şahin arasındaki çekişme damga vurdu

Hadise, beğendiği yarışmacıyı ekibine katmak için “Tecrübeme güveniyorum” dedi.

Hadise eski sevgilisi Sinan Akçılı jüride istemedi



Hadise’den sonra söz alan Melike Şahin ise “Ben Hadise gibi tecrübeme güvenmiyorum. Ben tazeliğime güveniyorum şekerim” ifadelerini kullandı.

İki ünlü şarkıcı arasındaki diyalog sosyal medyada çok konuşuldu.

 

 

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#Hadise#Sinan Akçıl#Melike Şahin

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