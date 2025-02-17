Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl'ı jüride istemedi

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JÜRİDE YER ALACAKTI

3 yıl aradan sonra ekrana dönen “O Ses Türkiye” yarışmasının jüri üyeleri arasında Sinan Akçıl’ın da yer alacağı konuşuluyordu.

Akçıl uzun süren görüşmeler sonucunda ekibe dahil olmuştu. Ancak program yayına Sinan Akçıl’sız başladı, jüri koltuğuna da Melike Şahin, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Akçıl’ın eski aşkı Hadise oturdu.

SÖZLEŞMEYE YENİ MADDE

Edinilen bilgiye göre; Hadise, “O Ses Türkiye” başlamadan önce Acun Ilıcalı’yı arayarak bu yıl jüriye dönmek istediğini söyledi.

Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Ancak Hadise’nin bir şartı vardı; sözleşmesine özel bir madde eklenecekti. O madde de “Sinan Akçıl’ın jüride olmaması”ydı. Şarkıcı, Akçıl’ın proje dışı kalmasıyla “O Ses Türkiye”ye dönüş yaptı. Yarışmanın diğer jüri üyeleri de Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin oldu.

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Hadise, 21 Şubat’ta çıkacak “Fırtınam” single’ının kapağını Instagram’da yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

TECRÜBE POLEMİĞİ

“O Ses Türkiye”nin ikinci bölümüne, aralarında “kıskançlık” olduğu iddia edilen Hadise ve Melike Şahin arasındaki çekişme damga vurdu

Hadise, beğendiği yarışmacıyı ekibine katmak için “Tecrübeme güveniyorum” dedi.

Hadise ’den sonra söz alan Melike Şahin ise “Ben Hadise gibi tecrübeme güvenmiyorum. Ben tazeliğime güveniyorum şekerim” ifadelerini kullandı.

İki ünlü şarkıcı arasındaki diyalog sosyal medyada çok konuşuldu.