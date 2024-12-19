'Hadise, Demet’i değil Aleyna’yı sevmiyor'

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Emrah Karaduman, 2016’da Aleyna Tilki ile birlikte çıkardıkları ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısını ilk Hadise’ye götürdüğünü açıkladı:



“Hadise şarkıya bayıldı ancak ortak proje olarak çıkarmak istemediğini söyledi. Şarkı, Aleyna Tilki’nin nasibi oldu. Tanısalar birbirlerini çok severlerdi.”



Başka bir iddia ise Hadise’nin bahsettiği şarkının Demet Akalın’ın seslendirdiği “Türkan” olduğuydu. Akalın sosyal medya hesabından, “Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister” şeklinde bir paylaşımda bulundu.



“Türkan”ın söz yazarı Ayla Çelik ise şu açıklamayı yaptı:



“O şarkı Hadise’ye hiç gitmedi. Ancak ben ‘Türkan’ı Özcan Deniz’in okumasını istiyordum. O başka şarkı beğendi ve ‘Türkan’ da Demet’e nasip oldu. Hadise, ‘Dantel’ şarkısını dinlemişti ve onu seslendirecekti. Ancak o şarkı da İrem Derici’ye kısmet oldu. Şarkı bu, kime nasipse onun olur.”