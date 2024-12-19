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'Hadise, Demet’i değil Aleyna’yı sevmiyor'

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#Hadise#Demet Akalın#Emrah Karaduman
Hadise, Demet’i değil Aleyna’yı sevmiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:50

HADİSE geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda “Keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Var ama söylemeyeceğim. Çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum.” O şarkıcının Demet Akalın olduğu iddia edilirken aranjör Emrah Karaduman ise o şarkıcının Aleyna Tilki olduğunu öne sürdü.

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Emrah Karaduman, 2016’da Aleyna Tilki ile birlikte çıkardıkları ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısını ilk Hadise’ye götürdüğünü açıkladı:

“Hadise şarkıya bayıldı ancak ortak proje olarak çıkarmak istemediğini söyledi. Şarkı, Aleyna Tilki’nin nasibi oldu. Tanısalar birbirlerini çok severlerdi.”

Başka bir iddia ise Hadise’nin bahsettiği şarkının Demet Akalın’ın seslendirdiği “Türkan” olduğuydu. Akalın sosyal medya hesabından, “Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

“Türkan”ın söz yazarı Ayla Çelik ise şu açıklamayı yaptı:

“O şarkı Hadise’ye hiç gitmedi. Ancak ben ‘Türkan’ı Özcan Deniz’in okumasını istiyordum. O başka şarkı beğendi ve ‘Türkan’ da Demet’e nasip oldu. Hadise, ‘Dantel’ şarkısını dinlemişti ve onu seslendirecekti. Ancak o şarkı da İrem Derici’ye kısmet oldu. Şarkı bu, kime nasipse onun olur.”

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#Hadise#Demet Akalın#Emrah Karaduman

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