Hadise çok kızdı: Sabahın 5’inde bu sorulur mu!

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İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen şarkıcı, muhabirleri fark edince adımlarını hızlandırdı. Konserinin nasıl geçtiği sorusunu “Kolay gelsin arkadaşlar” diyerek yanıtsız bırakan Hadise, başrol oynadığı “Esas Oğlan”ın IMDb’de “dijital platformlar tarihinin en kötü ikinci dizisi” seçilmesi hakkında yöneltilen sorulara ise tepki gösterdi: “Arkadaşlar, sabah saat 5, lütfen!

Çok yorgunum, size kolay gelsin!” (Sayit DURMAZ)

Vergi sorusu da yanıtsız kaldı

Hadise, sanatçılara yönelik denetimlerini artıran Vergi Denetim Kurulu’nun inceleme listesinde kendisinin de bulunduğu iddiası sorulunca sessiz kalmayı tercih etti.

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Moskova yolunda

Rol aldığı dizilerle Rusya’da geniş bir hayran kitlesi edinen Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde ülkenin başkenti Moskova’ya gitti.

Ünlüoyuncu havalimanından paylaşım yaptı. Rusya soğuğuna karşı önlem alıp kürk kalpak takan Özçivit’in fotoğraflarına yorum yağdı.

Biz dostuz

İlayda Sezgin, “Yabani” dizisindeki rol arkadaşı Hakan Çelebi’yle görüntülendi.

“Dizi bittikten sonra dinlenme fırsatı bulduk. Şimdi birkaç proje var, görüşmeler yapıyoruz” diyen Çelebi, aşk soruları üzerine Sezgin’le sadece arkadaş olduklarını söyledi: “İlayda benim çok sevdiğim bir dostum.” Sezgin de “Dizinin bana kattığı en güzel şey, Hakan’la dostluğumuz oldu” diye konuştu.

Dolandırıcıların hedefinde

90’lı yılların popüler isimlerinden Tayfun Duygulu ile eşi Isabella Duygulu, dijital hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

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Çift, savcılığa verdiği ifadede e-posta, Spotify, YouTube ve banka hesaplarına erişim sağlanmaya çalışıldığını belirtti. Yapılan incelemede farklı IP adreslerinden 181 başarısız giriş denemesi yapıldığı, bir girişin başarılı olduğu ve çiftin bilgilerine ulaşıldığı tespit edildi. “Siber güvenliğimiz ve özel bilgilerimiz tehlike altında” diyen Tayfun Duygulu, bilgilerini çalanlara şu sözlerle seslendi: “Siz ahlâksız, terbiyesiz ve hırsızsınız! Eninde sonunda hesaplaşacağız.”

Adım çapkına çıktı

Cem Belevi, “Biz Bize” programına konuk oldu.

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Şarkıcı, çapkın biri olmadığını, aile kurmak istediğini söyledi: “Bana ‘Olağanüstü bir kariyer mi, yuva mı?’ diye sorsalar, yuvayı tercih ederim. Evcimen bir tipim ama adım çapkına çıktı. Yine de hiç pişmanlığım yok. Bazı süreçler yaşadım, hepsi bana deneyim olarak geri döndü. Aile hayatı kurmayı çok isterim.”

Londra’da podyuma çıkacak

Çağla Şıkel, Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkacak.

Ünlü model, tasarımcı Neslişah Yılmaz’ın moda haftası kapsamında tanıtacağı “Barrus” adlı koleksiyonunun defilesinde yer alacak. Nutraxin’in sponsorluğunda gerçekleşecek defile 21 Şubat’ta gerçekleşecek.