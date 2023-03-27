Hadise çocuklar için sahnede

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Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremde çok sayıda çocuk ailesini kaybetti. Türk Eğitim Derneği (TED) o çocuklara yardım eli uzatmak amacıyla “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaya müzik dünyasının sevilen ismi Hadise’den de destek geldi.

TÜM GELİRİ BAĞIŞLAYACAK

Hadise, 5 Mayıs akşamı İstanbul Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcı, vereceği konserin tüm gelirini depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği’ne bağışlayacak.

8 YILLIK DESTEK

“Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası ile ebeveyn kaybı yaşayan ve sayıları binlerle ifade edilen çocukların gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor. Kampanya kapsamında çocuklar psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar, ortalama 8 yıl boyunca desteklenecek.

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DAHA ÖNCE DE YARDIM YAPTI

UNICEF’in Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, daha önce de Deprem bölgesindeki çocuklar için bağış yapmış ve sosyal medya üzerinden sevenlerine destek çağrısında bulunmuştu. Depremzedeler yararına Türkiye ve Hollanda’da düzenlenen kampanyalara katılan ünlü popçu, Belçika’nın yardım projesine de destek vermiş, ülkedeki ünlü sanatçılarla “People Help the People” şarkısını seslendirmişti.