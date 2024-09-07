Hadise, Beyonce’nin izinde

Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 08:38
Hadise ve Kerem Bürsin bu yıl 81’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’ne birlikte katıldı. Ünlü şarkıcı kırmızı halıda daha önce dünyaca ünlü yıldız Beyonce’nin Oscar Ödül Töreni’nde giydiği Dolce&Gabbana tasarımı elbiseyle boy gösterdi.
ÜNLÜ şarkıcı Hadise ve oyuncu Kerem Bürsin, otomobil üreticisi Lexus’un davetiyle bu yıl 81’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali’ne katılmak üzere İtalya’ya gitti. Venedik’teki ilk akşamlarında birlikte yemek yiyen iki ünlü isim, ertesi gün de ekipleriyle beraber gondola binerek şehir turuna çıktı. Hadise ve Kerem Bürsin ardından festivalde Altın Aslan ödülü için yarışan, Fabio Grassadonia ve Antonio Piazza’nın yönetmen koltuğunda oturduğu “Iddu” (Sicilian Letters) filminin gösterimine katıldı. Yağan yağmura rağmen ikiliye kırmızı halıda ilgi büyük oldu.
AYNI ELBİSEYLE KIRMIZI HALIDA
Kırmızı halıda Dolce&Gabbana marka kıyafetle podyumda yürüyen Hadise
, iddialı tarzıyla dikkat çekti. Şarkıcının Beyonce’nin daha önce giydiği elbiseyi giymesi de sosyal medyada gündem oldu. Konser kıyafetleriyle de Beyonce’ye tarzı benzetilen Hadise’nin Venedik’te de ünlü yıldızın daha önce giydiği elbiseyi tercih etmesi çok konuşuldu. Beyonce aynı kıyafeti 2023 Oscar Töreni’ne katılırken giymişti. Kırmızı halıda Kerem Bürsin
de Dolce&Gabbana marka bir takım tercih etti.