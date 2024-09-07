Hadise, Beyonce’nin izinde

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ÜNLÜ şarkıcı Hadise ve oyuncu Kerem Bürsin, otomobil üreticisi Lexus’un davetiyle bu yıl 81’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali’ne katılmak üzere İtalya’ya gitti. Venedik’teki ilk akşamlarında birlikte yemek yiyen iki ünlü isim, ertesi gün de ekipleriyle beraber gondola binerek şehir turuna çıktı. Hadise ve Kerem Bürsin ardından festivalde Altın Aslan ödülü için yarışan, Fabio Grassadonia ve Antonio Piazza’nın yönetmen koltuğunda oturduğu “Iddu” (Sicilian Letters) filminin gösterimine katıldı. Yağan yağmura rağmen ikiliye kırmızı halıda ilgi büyük oldu.

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