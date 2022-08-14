Hadise 3 sahneye 300 bin TL harcadı!

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3 sahneye 300 bin TL

Hadise önümüzdeki günlerde vereceği üç konser için üç ayrı sahne kıyafeti hazırlattı ve toplamda 300 bin lira harcadı.

Sponsorlardan kıyafet almak yerine kesenin ağzını açan ünlü popçu, üç farklı modacının yeni sezon koleksiyonlarından tasarımlar seçti.

Tatil bitti iş zamanı

İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen’la Mykonos tatilinden dönen Serenay Sarıkaya, önceki gün menajerlik şirketinin Levent’teki ofisinden çıkarken görüntülendi. Menajeri Ayşe Barım’la toplantı yapan oyuncu, çıkışta hayli keyifliydi. Giyim tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan Mykonos’taki sirtaki dansları hatırlatılınca “Çok yoğunum, daha sonra konuşalım” diyerek aracına bindi.

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