Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Hadise 3 sahneye 300 bin TL harcadı!

Güncelleme Tarihi:

#Hadise#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen
Hadise 3 sahneye 300 bin TL harcadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 10:29

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltı haberler...

Haberin Devamı

3 sahneye 300 bin TL

Hadise önümüzdeki günlerde vereceği üç konser için üç ayrı sahne kıyafeti hazırlattı ve toplamda 300 bin lira harcadı.

Sponsorlardan kıyafet almak yerine kesenin ağzını açan ünlü popçu, üç farklı modacının yeni sezon koleksiyonlarından tasarımlar seçti.

Hadise 3 sahneye 300 bin TL harcadı

Tatil bitti iş zamanı

İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen’la Mykonos tatilinden dönen Serenay Sarıkaya, önceki gün menajerlik şirketinin Levent’teki ofisinden çıkarken görüntülendi. Menajeri Ayşe Barım’la toplantı yapan oyuncu, çıkışta hayli keyifliydi. Giyim tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan Mykonos’taki sirtaki dansları hatırlatılınca “Çok yoğunum, daha sonra konuşalım” diyerek aracına bindi.

Haberin Devamı

Hadise 3 sahneye 300 bin TL harcadı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hadise#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi