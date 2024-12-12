Haciz sandı bebek çıktı

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Oyuncu Hazal Kaya ile mutlu bir evliliği olan Ali Atay, baba olacağını nasıl öğrendiğini anlattı.

Hazal Kaya’nın kendisine yaptığı sürprizi anlatan Atay, “Bana böyle güzel bir kutu getirdi ‘Bu ne?’ dedim. Açtım içinden bir kağıt çıktı” dedi. Kendisine icra geldiğini zannettiğini kaydeden Atay, “O dönem de benim sıkıntılı bir dönemimdi. ‘Bana bunu neden veriyorsun?’ dedim. Çünkü ben icra geldi sandım. Haciz geldi ve Hazal bana bunu paketle getirdi, olayı küçültmeye çalışıyor diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

Ali Atay, “Sonra Hazal’a ‘Kaç para gelmiş?’ dedim. Hazal da bana ‘Sen mal mısın lan? Çocuk geliyor’ dedi” ifadelerini kullandı.

Ali Atay’ın bu açıklamaları izleyenleri güldürdü.