Hacı Sabancı ilk kez konuştu: Bu konularla ilgilenmiyorum!

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FATMA D., 4 yaşındaki ‘Uzay’ isimli oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Hacı Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu’na DNA örneği vermişti. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay’ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen DNA testi sonucu gözler Hacı Sabancı’ya çevirildi. 2017 yılından beri aşk yaşadığı Nazlı Sabancı ile 2021’de evlenen ve Arzu Alara adlı bir kızı olan Hacı Sabancı, Hürriyet’e konuştu. Ünlü iş insanı, “Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda” dedi. Sabancı “Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz” sorusunu da “Avukatlar biliyor o konuları” diye yanıtladı. Babalık davasının karar duruşması 25 Şubat’ta yapılacak. Hacı Sabancı’nın karar sonrası istinaf mahkemesine gitme hakkı var.



SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZU



DNA testi sonucu sosyal medyada da çok konuşuldu. Babalık haberine gün boyu binlerce yorum yapılırken Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı sırasıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hacı Sabancı eşi Nazlı ve kızı ile birlikte Instagram hesabında kalp emojili mutluluk fotoğrafı paylaştı.

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Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ve kızı Arzu Alara ile evde çekilen bu pozlarını Instagram’da paylaştı.

Nazlı Sabancı da bir süre sonra Hacı Sabancı ile fotoğrafına kalp emojisi koyup paylaştı ve eşinin yanında olduğunu herkese ilan etti.

Nazlı Sabancı eşiyle olan bu karesini paylaşarak ‘sorun yok’ mesajı verdi.

Son olarak Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan paylaşım geldi. Arzu Sabancı paylaşımında “Bugün babaanne oluşumun yıldönümü” yazılı kendi fotoğrafını koydu. Ancak sosyal medyada tepkiler gelince kısa sürede paylaşımı kaldırdı.

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Arzu Sabancı paylaştığı bu kareye tepki gelince kısa sürede sildi.

Babalık davasıyla yüzleşen ünlüler

Sanat dünyasının birçok ismi de geçtiğimiz yıllarda babalık davasıyla gündeme gelmişti. Emrah, İbrahim Tatlıses ve

Metin Akpınar’ın da aralarında olduğu ünlü isimlerin yıllar sonra yapılan DNA testiyle çocukları oldukları ortaya çıkmıştı.

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İbrahim Tatıses’in yıllar sonra Işıl Çıtak’tan olan kızı Dilan Çıtak ortaya çıktı. 1989 doğumlu Dilan Çıtak, babasının soyadını alabilmek için babalık davası açtı. Dava sonucunda Tatlıses, kızını kabul etti.

Şarkıcı Emrah, 1990 yılında Bursa’da tanıştığı Ebru Çolak’tan olan oğlu Tayfun’u uzun süre reddetti. DNA testi sonucunda Tayfun’un babası olduğu kesinleşti ancak Emrah, oğluyla görüşmeyi sürdürmedi.

Metin Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı birlikteliğinden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı geçen yıl mahkeme kararı ile Akpınar’ın babaları olduklarını resmiyete kavuşturdu.