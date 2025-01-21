Hacı Sabancı ilk kez konuştu: Bu konularla ilgilenmiyorum!

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FATMA D., 4 yaşındaki ‘Uzay’ isimli oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Hacı Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu’na DNA örneği vermişti. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay’ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen DNA testi sonucu gözler Hacı Sabancı’ya çevirildi. 2017 yılından beri aşk yaşadığı Nazlı Sabancı ile 2021’de evlenen ve Arzu Alara adlı bir kızı olan Hacı Sabancı, Hürriyet’e konuştu. Ünlü iş insanı, “Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda” dedi. Sabancı “Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz” sorusunu da “Avukatlar biliyor o konuları” diye yanıtladı. Babalık davasının karar duruşması 25 Şubat’ta yapılacak. Hacı Sabancı’nın karar sonrası istinaf mahkemesine gitme hakkı var.
SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZU
DNA testi sonucu sosyal medyada da çok konuşuldu. Babalık haberine gün boyu binlerce yorum yapılırken Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı sırasıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hacı Sabancı eşi Nazlı ve kızı ile birlikte Instagram hesabında kalp emojili mutluluk fotoğrafı paylaştı.
Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ve kızı Arzu Alara ile evde çekilen bu pozlarını Instagram’da paylaştı.
Nazlı Sabancı da bir süre sonra Hacı Sabancı ile fotoğrafına kalp emojisi koyup paylaştı ve eşinin yanında olduğunu herkese ilan etti.
Son olarak Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan paylaşım geldi. Arzu Sabancı paylaşımında “Bugün babaanne oluşumun yıldönümü” yazılı kendi fotoğrafını koydu. Ancak sosyal medyada tepkiler gelince kısa sürede paylaşımı kaldırdı.
Babalık davasıyla yüzleşen ünlüler
Sanat dünyasının birçok ismi de geçtiğimiz yıllarda babalık davasıyla gündeme gelmişti. Emrah, İbrahim Tatlıses ve
Metin Akpınar’ın da aralarında olduğu ünlü isimlerin yıllar sonra yapılan DNA testiyle çocukları oldukları ortaya çıkmıştı.