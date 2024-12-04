Hacı Sabancı, babalık davası için DNA testi verecek

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2021 yılında Nazlı Kayı ile evlenen Hacı Sabancı’ya geçen aylarda Fatma D. tarafından babalık davası açılmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Çift, Los Angeles’ta bir otelde tatil yaptı. Tatilin ardından 2015’e kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu. Çiftin arası 2019’da bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlendi. Ancak bu evliliği uzun sürmedi. Dilekçedeki iddialara göre Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı’dan avukat bulması için yardım istedi. Vekalet ücretini kendisinin ödeyeceğini taahhüt eden Hacı Sabancı, Fatma D.’nin hesabına para gönderdi. Fatma D.’ye mesaj atan Hacı Sabancı, evine davet etti ve o gece çift birliktelik yaşadı. Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021’de ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.



ÇOCUĞU ÖĞRENİNCE ARALARI BOZULDU



Dilekçede, Sabancı’nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi: “Fatma D.’nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı’nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz.”

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Fatma D.,3 yaşındaki ‘Uzay’ isimli çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ediyor.

Başvurmazsa polis zoruyla getirilecek

İstanbul Aile Mahkemesi’nde gizli görülen davanın duruşmasına davacı Fatma D. ile davalı Hacı Sabancı katılmadı. Duruşmada her iki tarafı da avukatları temsil etti. Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, Hacı Sabancı’nın ‘Uzay’ isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Mahkeme kararına göre, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Hacı Sabancı, birliktelik yaşadığı iddia edilen Fatma D. ve 3 yaşındaki ‘Uzay’ isimli çocuğu DNA örneklerinin eşleşip eşleşmediğinin tespiti yapılacak. Mahkeme ayrıca, Hacı Sabancı ve Fatma D.’nin Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’ne sevkleri için mahkeme kalemine 2’şer adet vesikalık fotoğrafla birlikte gelmelerine, aksi taktirde polis zoruyla getirilmelerine hükmetti.