Haberi Gülseren Ceylan duyurdu: Mehmet Ali Erbil ile ayrıldık...

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"Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum mehmet ali ile yollarını' ayırdım ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık bu süreçte göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederim artık hayatıma kaldığım yerden kaossuz mutlu pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum teşekkür ederim..."

'AİLESİ GÜLSEREN'E KÜSTÜ'

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu ve ilişkileriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı:

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Dini nikâh kıydırdıklarını açıklayan ünlü şovmen, “Zaten evli gibiyiz. Her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikâh olmasını, ben de tamam dedim. Dini nikâh yaptık” dedi.

Erbil, Ceylan’ın ailesiyle tanışmadığını da söyledi: “Gülseren’in ailesiyle tanışmadım. Çünkü benimle birlikte diye Gülseren’le görüşmüyorlar. Biz evlensek bile barışmazlar. O yüzden tanışmaya da gerek kalmadı.”

Gülseren Ceylan da Mehmet Ali Erbil’le evlenmek ve ondan çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı:

“İlk defa bir erkekten çocuk hayalim oldu. Ben normalde gezen tozan bir insandım ama şu an ev hanımıyım. Ben Mehmet Ali’yi bilerek ilişkiye başladım. Eski eşlerini, çocuklarını biliyorum. Evlenmek istemezse de haklıdır ama ileride Mehmet Ali’den kesinlikle çocuk yapmak istiyorum. Evlenmek için evlilik sözleşmesi isterse bile imzalarım. Kaç yaşında adam, kim bilir eski ilişkilerinde neler yaşadı. Düşünmeden imza atarım.”

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MASAJINI BEN YAPARIM

Mehmet Ali Erbil evde kendisine masaj yapan kadın çalışanın Gülseren Ceylan tarafından kovulduğunu söyledi. Ceylan da konuyla ilgili “Başkasının ona dokunmasına, masaj yapmasına sinir oluyorum. Evdeki masözlerin hepsini kovdurdum. Ben kendim ayaklarına masaj yapıyorum” dedi.