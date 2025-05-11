Güzide Duran'dan şaşırtan açıklamalar... 'Boşanma süreci çok üzücü'

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Uzun süre yaşadığı Amerika’dan kısa süre önce Türkiye’ye dönen Güzide Duran “Yurtdışını çocukların eğitimi için tercih ettik. Kızım 16, oğlum 13 yaşında. Çocuklarım 2-3 dil biliyor. Mesleğimi bırakıp yurtdışına gittiğimden pişman değilim. 16 yıl çocuklarımın yanında oldum. Türkiye’de olsaydım işimi bırakmazdım” diye konuştu.

Adnan Aksoy’la nasıl tanıştığını anlatan Duran aşk evliliği yaptığını söyledi: “Eşime âşık oldum. İstanbul’da sporda tanıştık. İşimi bırakmak kendi kararımdı. Çocuklar büyürken yanlarında olmak istedim.”

ÇOCUKLAR İÇİN GİZLİLİK KARARI ALDIRDIK

Boşanma davası için gizlilik kararı aldıran ünlü manken “Boşanma sürecinin işimle ilgisi yok. Bambaşka konular. Boşanma süreci çok üzücü bir şey. Çocuklar için gizlilik kararı aldırdık” dedi.

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Evliliği için pişman olmadığını dile getiren Duran “Evlendiğim insanla yaşlanmak hayalimdi. Çok emek var. Pişman değilim. Çok iyi bir eş ve iyi bir baba” diye konuştu.

Çocuklarının Roma’da olduğunu belirten Güzide Duran sözlerini şöyle sürdürdü: Çocuklar Roma’da. Boşluğum olduğunda yanlarına gidip geliyorum. Şimdi yalnız yaşıyorum. İlk başta çok kötü hissettim kendimi. Çocukların düzenini bozmam. Buraya gelseler sudan çıkmış balık gibi olurlar.”