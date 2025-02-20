Güzide Duran'dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a karşı dava: Şiddet gördüm, ihanete uğradım

Haberin Devamı

AKSOY 2 LİRALIK DAVA AÇMIŞTI

İşadamı Adnan Aksoy, 2008’de evlendiği iki çocuğunun annesi Güzide Duran’a adının Okan Buruk’la aşk dedikodularına karışmasının ardından boşanma davası açmış, ünlü mankenin güvenini zedelediğini, ayrıca kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek 2 liralık tazminat talep etmişti.

Boşanmada kusurlu tarafın kendisi değil, eşi Adnan Aksoy olduğunu iddia eden Güzide Duran da karşı boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘zina’, ‘hayata kast’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açan Duran, evlilik birliği içerisinde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, ayrıca tehditlere maruz kaldığını iddia etti. Duran’ın avukatları tarafından hazırlanan dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Haberin Devamı

OTEL KAYITLARI DELİL OLDU

“Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır. Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur.

Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir.

Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur.

Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz. Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz.

Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ediyoruz."