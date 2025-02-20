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Güzide Duran'dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a karşı dava: Şiddet gördüm, ihanete uğradım

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#Güzide Duran#Adnan Aksoy#Boşanma Davası
Güzide Durandan 16 yıllık eşi Adnan Aksoya karşı dava: Şiddet gördüm, ihanete uğradım
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 08:01

Güzide Duran, çekişmeli boşanma davası açan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a karşı dava açtı. “İhanete uğradım, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm” diyen ünlü manken, 20 milyon lira tazminat ile aylık 600 bin lira nafaka talep etti.

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AKSOY 2 LİRALIK DAVA AÇMIŞTI

İşadamı Adnan Aksoy, 2008’de evlendiği iki çocuğunun annesi Güzide Duran’a adının Okan Buruk’la aşk dedikodularına karışmasının ardından boşanma davası açmış, ünlü mankenin güvenini zedelediğini, ayrıca kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek 2 liralık tazminat talep etmişti.

Boşanmada kusurlu tarafın kendisi değil, eşi Adnan Aksoy olduğunu iddia eden Güzide Duran da karşı boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘zina’, ‘hayata kast’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açan Duran, evlilik birliği içerisinde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, ayrıca tehditlere maruz kaldığını iddia etti. Duran’ın avukatları tarafından hazırlanan dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

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Güzide Durandan 16 yıllık eşi Adnan Aksoya karşı dava: Şiddet gördüm, ihanete uğradım

Hem Adnan Aksoy hem de Güzide Duran açtıkları boşanma davalarında çocuklarının velayetini talep etti.

OTEL KAYITLARI DELİL OLDU

“Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır. Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur.

Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir.

Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur.

Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz. Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz.

Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ediyoruz."

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#Güzide Duran#Adnan Aksoy#Boşanma Davası

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