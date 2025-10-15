×
Güzide Duran: Tek isteğim bir an evvel boşanmak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 07:53

16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la evliliğini noktalamaya hazırlanan Güzide Duran, “Tek isteğim bir an evvel boşanmak” dedi. Ünlü manken, Fikret Orman’la ilişkisi hakkında da konuştu: “Çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir şans.”

BAŞKA BİR İSTEĞİM YOK

Güzide Duran, Brands & More tarafından önceki akşam Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen etkinliğe katıldı. İki çocuğunun babası, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la boşanma aşamasında olan ünlü manken, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Aslında bu özel günde bunları konuşmak pek doğru değil ama sizi kırmamak adına şöyle bir cevap vereyim: Benim tek temennim, tek isteğim bir an evvel boşanmak ve çocuklarımla sağlıklı, huzurlu bir yaşam. Başka bir isteğim yok. İnşallah olur en kısa zamanda.”

FİKRET ORMAN BÜYÜK BİR ŞANS

Boşanma davasının 6 Ocak’ta görüleceğini dile getiren Güzide Duran’a “Fikret Orman’la evleneceğinize dair iddialar için neler söyleyeceksiniz?” sorusu da yöneltildi.

Duran, ilişkisiyle ilgili “Bu konulara girmeyelim şu an. Her şey yolunda, her şey çok güzel ilerliyor. Çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir şans. Mutluyum, çok mutluyum” demekle yetindi.

Güzide Duran, “Çocuklarınızla rahatça görüşebiliyor musunuz?” sorusuna “İnşallah, çabalıyorum” yanıtını verdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

