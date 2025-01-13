Güzide Duran isyan etti: Kime neyi ispatlamak zorundayım?

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2008 yılında evlendiği Adnan Aksoy’un boşanma davası açtığı eski model Güzide Duran önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.



Boşanma sürecinde olduğu Adnan Aksoy’la ilgili soruları yanıtlamak istemeyen Güzide Duran “Sonuçta benim çocuklarımın babası kötü bir şey konuşamam.

Evlenmek kadar boşanma da doğal. Kimse istemez yuvası yıkılsın, karşılıklı bir emek de var. Önemli olan çocuklarımız bu süreçte, onun dışındakileri umursamıyorum” diye konuştu.

Güzide Duran, son dönemde adının Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’la anılmasına isyan edip şöyle devam etti:

“Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz, merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye bir derdim yok, kendimden eminim sonuçta.”