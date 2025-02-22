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Güzide Duran: Gizlilik kararı var konuşamıyorum

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#Güzide Duran#Adnan Aksoy#Boşanma Davası
Güzide Duran: Gizlilik kararı var konuşamıyorum
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 08:40

Güzide Duran, Nişantaşı’nda menajeriyle görüntülendi. 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a boşanma davası açıp hem ihanete hem de şiddete uğradığını öne süren ünlü manken, sorular karşısında gizlilik kararını gerekçe göstererek sessiz kaldı.

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YANLIŞ ANLAŞILMASIN

 İşadamı Adnan Aksoy’un Güzide Duran’a boşanma davası açmasının ardından, ünlü manken de karşı dava açmış, “İhanete uğradım, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm” diyerek 20 milyon lira tazminat ile aylık 600 bin lira nafaka talep etmişti.

Duran, davanın basına yansımasının ardından önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Kol kola yürüdüğü kişinin menajeri Selim Can olduğunu söyleyen manken, “Yanlış anlaşılmasın, yanımdaki kişi menajerim olur. Bir projem var, onun için kıyafet bakıyoruz” dedi.

Güzide Duran: Gizlilik kararı var konuşamıyorum

OYUNCULUK YAPABİLİRİM

Güzide Duran’a boşanma davasıyla ilgili sorular yöneltildi. “Gizlilik kararı var, o haberin çıkmasına çok şaşırdım” diyen Duran, “Şiddet gördünüz mü?” sorusunu ise “O kadar detaya giremiyorum. Gizlilik kararı var, konuşamıyorum” diyerek yanıtsız bıraktı.

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İş hayatına döneceğini söyleyen Duran, oyunculuğa yeşil ışık yaktı:

“İş ayırmıyorum, yeter ki kaliteli projeler olsun. Oyunculuk da olur, neden olmasın? Konuk oyuncu olarak belki birkaç bölüm oynayabilirim Ece Sükan gibi. Onu çok beğeniyorum.”

Güzide Duran: Gizlilik kararı var konuşamıyorum

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#Güzide Duran#Adnan Aksoy#Boşanma Davası

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