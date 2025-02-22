Güzide Duran: Gizlilik kararı var konuşamıyorum

Haberin Devamı

YANLIŞ ANLAŞILMASIN

İşadamı Adnan Aksoy’un Güzide Duran’a boşanma davası açmasının ardından, ünlü manken de karşı dava açmış, “İhanete uğradım, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm” diyerek 20 milyon lira tazminat ile aylık 600 bin lira nafaka talep etmişti.

Duran, davanın basına yansımasının ardından önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Kol kola yürüdüğü kişinin menajeri Selim Can olduğunu söyleyen manken, “Yanlış anlaşılmasın, yanımdaki kişi menajerim olur. Bir projem var, onun için kıyafet bakıyoruz” dedi.

OYUNCULUK YAPABİLİRİM

Güzide Duran’a boşanma davasıyla ilgili sorular yöneltildi. “Gizlilik kararı var, o haberin çıkmasına çok şaşırdım” diyen Duran, “Şiddet gördünüz mü?” sorusunu ise “O kadar detaya giremiyorum. Gizlilik kararı var, konuşamıyorum” diyerek yanıtsız bıraktı.

Haberin Devamı

İş hayatına döneceğini söyleyen Duran, oyunculuğa yeşil ışık yaktı:

“İş ayırmıyorum, yeter ki kaliteli projeler olsun. Oyunculuk da olur, neden olmasın? Konuk oyuncu olarak belki birkaç bölüm oynayabilirim Ece Sükan gibi. Onu çok beğeniyorum.”