Güzide Duran: Çok zor bir süreçten geçiyorum

Güncelleme Tarihi:
O KONULARA GİRMEYELİM
Güzide Duran, Flormar No7 Influencers Awards’ta ‘yılın en stil sahibi kadını’ ödülünü aldı. Ünlü mankene gecede sevgilisi Fikret Orman’dan evlilik teklifi aldığı iddiası soruldu.
Güzide Duran, basın mensuplarının teklifi hatırlatarak yönelttiği “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusunu “Bunlara hiç girmesek olur mu?” diyerek geçiştirdi.
GECEYİ MAHVETMEK İSTEMİYORUM
Güzide Duran, 17 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Adnan Aksoy’la boşanma davası nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi: “Çok zor bir süreçten geçiyorum. İnşallah en kısa sürede bitecek her şey.”
Duran, davayla ilgili soruları ise yanıtlamadı: “Bu konulara hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Bu geceyi mahvetmek istemiyorum. Ben buraya çok mutlu geldim ve mutlu çıkmak istiyorum.”
Çocuklarımdan asla vazgeçmeyeceğim
Güzide Duran gecedeki teşekkür konuşmasında “Bu ödülü çocuklarıma ithafen alıyorum. Selin ve Emir sizi çok seviyorum. Sizden asla vazgeçmeyeceğim, bunu bilin” dedi.