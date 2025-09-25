Güzide Duran: Çok zor bir süreçten geçiyorum

Haberin Devamı

O KONULARA GİRMEYELİM

Güzide Duran, Flormar No7 Influencers Awards’ta ‘yılın en stil sahibi kadını’ ödülünü aldı. Ünlü mankene gecede sevgilisi Fikret Orman’dan evlilik teklifi aldığı iddiası soruldu.



Güzide Duran, basın mensuplarının teklifi hatırlatarak yönelttiği “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusunu “Bunlara hiç girmesek olur mu?” diyerek geçiştirdi.

Törene siyah bir elbise ve ışıltılı takılarıyla katılan Güzide Duran, “Yarım saat, 40 dakikada hazırlandım. Öyle uzun uzun hazırlanan biri değilim zaten” dedi.

GECEYİ MAHVETMEK İSTEMİYORUM

Güzide Duran, 17 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Adnan Aksoy’la boşanma davası nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi: “Çok zor bir süreçten geçiyorum. İnşallah en kısa sürede bitecek her şey.”

Duran, davayla ilgili soruları ise yanıtlamadı: “Bu konulara hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Bu geceyi mahvetmek istemiyorum. Ben buraya çok mutlu geldim ve mutlu çıkmak istiyorum.”

Fikret Orman’ın evlenme teklifinde bulunduğu konuşulan Güzide Duran, tektaşıyla ilgili soru soran muhabirlere “Bir sürü yüzük var elimde şu an” diyerek kaçamak yanıt verdi.

Çocuklarımdan asla vazgeçmeyeceğim

Güzide Duran gecedeki teşekkür konuşmasında “Bu ödülü çocuklarıma ithafen alıyorum. Selin ve Emir sizi çok seviyorum. Sizden asla vazgeçmeyeceğim, bunu bilin” dedi.