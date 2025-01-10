Güzide Duran: Çocuklarımın babası hakkında konuşmam

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Önceki gün Emo Optik'in Morini Restoran’daki davetine katılan Güzide Duran, Adnan Aksoy’la ilgili soruları yanıtlamadı:

“Çocuklarımın babası hakkında konuşmak istemiyorum. Gizlilik kararı aldık zaten, bu konu hakkında konuşmam doğru değil. Hiçbir zaman konuşmama kararı da aldım kendimce. Benim önceliğim çocuklarım.”

Adı Okan Buruk’la anılan Güzide Duran , aşk haberleri sorulunca tepkili konuştu:

“Boşanıyoruz diye herkesle haberimiz yapılıyor. Arkadaşına ‘merhaba’ diyorsun, büyük olay haline geliyor. Boşanma aşamasındayım, zaten bu süreçte bu mümkün olamaz. Evli bir kadının karşı cinsten arkadaşı olamaz mı?”

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