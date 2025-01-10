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Güzide Duran: Çocuklarımın babası hakkında konuşmam

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#Güzide Duran#Adnan Aksoy#Boşanma Davası
Güzide Duran: Çocuklarımın babası hakkında konuşmam
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 08:29

16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la boşanma aşamasında olan Güzide Duran, biten evliliğiyle ilgili konuşmama kararı aldı.

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Önceki gün Emo Optik'in Morini Restoran’daki davetine katılan Güzide Duran, Adnan Aksoy’la ilgili soruları yanıtlamadı:

“Çocuklarımın babası hakkında konuşmak istemiyorum. Gizlilik kararı aldık zaten, bu konu hakkında konuşmam doğru değil. Hiçbir zaman konuşmama kararı da aldım kendimce. Benim önceliğim çocuklarım.”

Güzide Duran: Çocuklarımın babası hakkında konuşmam


ARKADAŞINA ‘MERHABA’ DİYEMİYORSUN

Adı Okan Buruk’la anılan Güzide Duran, aşk haberleri sorulunca tepkili konuştu:

“Boşanıyoruz diye herkesle haberimiz yapılıyor. Arkadaşına ‘merhaba’ diyorsun, büyük olay haline geliyor. Boşanma aşamasındayım, zaten bu süreçte bu mümkün olamaz. Evli bir kadının karşı cinsten arkadaşı olamaz mı?” 

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Güzide Duran: Çocuklarımın babası hakkında konuşmam

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#Güzide Duran#Adnan Aksoy#Boşanma Davası

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