Güzide Duran: Boşanma değil, çocuklarımla yaşadıklarım beni üzüyor!

◊ Uzun aradan sonra bir moda programıyla ekrana döndünüz. Ama sanki hiç uzaklaşmamışsınız gibi bir his var... Bunun sebebi nedir sizce?

- Ben de öyle hissettim... Uzun bir ara vermiştim. Yaklaşık 16 yıllık bir araydı. İlk başta tereddütlerim oldu, “Tekrar nasıl olacak” diye düşündüm. Ama çok doğru bir ekiple, çok iyi bir programla geri döndüğümü düşünüyorum.

◊ “Özgüvensiz hissediyordum” demiştiniz. O ruh halini biraz açabilir misiniz?

- Çok uzun bir ara verdiğim için öyle hissettim. Benim zamanımdaki gibi değil artık hiçbir şey. Sosyal medyanın etkisiyle her şey ulaşılabilir oldu. Biz daha ulaşılmaz bir dönemdeydik. Başta biraz endişe yaşadım ama sonra çok kolay adapte oldum.

Mekân: Vadistanbul Galliard Brasserie

ÜNLÜLER DE YEMEK YAPAR, HEPİMİZ AYNIYIZ

◊ Siz modelliğin en ışıltılı döneminde podyumlardaydınız. Sonrasında o şaşaa azala azala yok oldu. Bunu sanırım sosyal medya bağlıyorsunuz...

- Şimdi de çok iyi modeller var. Şevval Şahin örneğin. Bizim dönem şöyle başkaydı; ulaşılmak kolay değildi. Şimdi sosyal medyada herkese çok kolay ulaşılabiliyor. Bizim dönemimizde programlara çıkıyor, defilelerde yer alıyorduk bizi görmeleri için.

◊ Mesleğinin ilk yıllarındaki Güzide’ye tavsiye verebilecek olsaydınız, hangi konularda “Bunu kesinlikle yap” ya da “Şunu asla yapma” derdiniz?

- “Çok çabuk karar alma. Biraz daha düşün, biraz daha gözlem yap” derdim. Onun dışında çok da söylemek istediğim bir şey yok. Her şey bir tecrübe sonuçta. Yaşayarak öğreniyoruz. Pişmanlık diyebileceğim bir şey yok. Yaşadığım her şey bana bir şey öğretti, bugünkü Güzide olmamı sağladı.

◊ O Güzide’nin bizim bilmediğimiz ne gibi özellikleri var?

- Mesela ben çok evcimenimdir. Domestik bir tarafım vardır. Yemek yapmayı, evde vakit geçirmeyi seviyorum. Meditasyon gibi geliyor. Ama insanlar bunu duyduğunda şaşırıyor. “Ünlü insanlar o tip şeyleri yapmaz” gibi bir algı var. Aslında hepimiz aynıyız, aynı şeyleri yapıyoruz.

◊ Şehir değiştirmek bile zorken siz farklı ülkelerde yaşadınız. Adapte olabilmenizin sırrı neydi?

- 16 yaşında Mersin’den İstanbul’a geldim. Best Model of Türkiye’ye katılıp birinci oldum. Ajanslarla görüşmeler başlayınca kendimi bir anda burada yaşarken buldum. Sonrasında modellik hayatım için Amerika’ya gittim. Aynı adaptasyonu orada da yaşadım. Kendimde eksik olan şeylerden biri dildi. İngilizceyi çok çabuk öğrendim. Derken kendimi orada yaşarken buldum. İşim olmasaydı o kadar rahat adapte olamayabilirdim. Sonra çocuklarla tekrar uzun süre Amerika’da yaşadım. Pandemiyi Bodrum’da geçirdim 2 yıl. Ardından Roma dönemim oldu. Yani yurtdışında yaşamak benim için çok zor bir şey değil.

İŞ HAYATINI ÇOK ERKEN BIRAKTIM

◊ “Hep Türkiye’de kalsaydım keşke” dediniz mi hiç?

- Dediğim oldu. Bir süre daha kalmak, iş hayatıma devam etmek isterdim. Çok erken bıraktım. Ama sonuçta kaldığım yerden devam etmenin mutluluğu yaşıyorum.

◊ Çocuklarınız için mesleğinize ara verdiniz. Bu bir fedakârlık mıydı?

- Çok şükür Allah’a, pırıl pırıl iki evladım var. “Fedakârlık” derken, bunu bir pişmanlık gibi söylemeyi asla istemem. Tabii ki çocuklarımı yine belirli bir süre büyütüp iş hayatıma devam etmek ister miydim, kesinlikle isterdim. Hem çocuklarıyla birlikte olup hem de iş hayatına devam eden birçok anne var. Ama hayat bu şekilde ilerledi.

Onun da mutlaka artıları olmuştur. Çocuklarımın 24 saat yanındaydım. Onlar benden çok şey aldı, ben de onlardan çok şey öğrendim. Çocuklara bir şeyler öğretirken, aslında biz daha çok öğreniyoruz. Yaşları büyüdükçe onu fark etmeye başladım.

◊ Çocuklarınızla bir araya geldiğinizde, ilk yapmak istediğiniz şey nedir?

- Onlarla uzun bir seyahate gitmek istiyorum.

YANIMDA OLMASINDAN HUZUR DUYDUĞUM BİR İLİŞKİM VAR

◊ Güzel giden bir ilişkiniz var. Resmi olarak boşanmadan yeni bir ilişkiye başladığınız için sizi eleştirenler oldu. Neler söylemek istersiniz bu konuda?

- Ben 1 yıl evvel ayrılmaya karar verip Türkiye’ye gelmiş biriyim. Kimin ne düşündüğü açıkçası beni pek ilgilendirmiyor. Benim özel hayatım beni ve karşımdaki insanı ilgilendirir. Burada hesap verecek durumdaysam önce kendime, sonra Allah’a, çocuklarıma ve özel hayatımdaki insana hesap veririm. Onun dışında başka insanların düşüncesini açıkçası takmamaya çalışıyorum. Bu benim hayatım ve nasıl yaşamak istiyorsam o şekilde yaşayacağım. İlişki şu an gayet güzel, her şey yolunda. Çok değerli, çok kıymetli ve çok güzel zaman geçirdiğim, bu zor zamanda inandığım ve yanımda olmasından huzur duyduğum bir ilişkim var.

◊ Sıkıntılı bir ayrılığın ardından birine yeniden güvenmek zor olabilir. Bu anlamda nasıl bir süreçten geçtiniz?

- Genellememek lazım. Biriyle kötü bir tecrübe yaşıyorsan, herkesi aynı yere koyamazsın. Bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum, çünkü dediğim gibi benim özel hayatım. Ama tabii sen de haklı olarak soruyorsun, sonuçta medyada yer aldı. Bunu sorman en büyük hakkın. Çok değerli ve huzur bulduğum bir yerdeyim.

KALBİM ACIYOR

◊ Boşanma davanız 6 Ocak’ta görülecek. Süreç de sancılı geçiyor. Sizce bunun sebebi güçlü duruşunuz mu?

- Onun etkisi var. Evet, ben güçlü bir karaktere sahibim. Özgüveni yüksek bir insanım ve bir şeye karar veriyorsam arkasında dururum. Zor bir süreçten geçiyorum, daha zor bir süreçten de geçtim. Şu an daha iyiyim. Çocuklarımla yaşadığım durum beni çok üzüyor aslında, boşanma değil. Ben zaten boşanmaya çok uzun bir süre önce karar verdim ve Türkiye’ye geldim. Çok kesin bir karardı. Bu süreçte çocuklarımın etki altında kalıyor olmaları beni çok üzüyor. Gönül isterdi ki tabii ki çok daha sorunsuz bitsin. Böyle bir şeyin olacağını da hiç tahmin etmiyordum açıkçası; yani bu kadar zor bir süreçten geçeceğimi düşünmüyordum. Fakat bazen bir şeyleri yaşamanız gerekiyor karşınızdaki insanı gerçekten tanımanız için.

İnsanları çok çabuk eleştirebiliyoruz; bir şeyleri bilmeden, görmeden... Ben çok güçlü gözüküyor olabilirim. Çok mutlu da gözüküyor olabilirim. Sosyal medyada yayınladığım fotoğraflardan sanki hiçbir şey umursamıyor gibi de gözüküyor olabilirim. Sosyal medya işimin bir parçası, bunu kullanmak zorundayım. Ama kalbimin ne hissettiğini, yalnız kaldığımda ne yaşadığımı kimse bilemez. Mutlu gözüktüğüm kadar da çok kalbim acıyor. İnançlı bir insanım, duamı ediyorum ve umudumu kaybetmiyorum. Temiz kalbin her zaman kazanacağına inanan biriyim. O açıdan sabırla bekliyorum.

◊ Boşanma davası sonuçlanınca çocuklar Türkiye’ye mi gelecek?

- Öyle bir şey aklımın ucundan geçmedi. Çünkü onların bir düzeni var. Ben hiçbir zaman, buraya gelirken de, düzenleri bozulsun istemedim.

Boşanma durumu çocuklara yansıtılmadan, anne-babanın oturup ortak karar vermesi gereken bir durum. Sadece bende kalacaklar ya da sadece babada kalacaklar gibi bir şey değil bu. Anne ve baba belirli rutinlerde,

belirli zamanlarda çocuklarıyla görüşebilmeli.”

TV PROGRAMI GELİYOR

◊ Tekrar projelerinize dönelim. Şu an hedefleriniz neler? Netleşen bir şeyler var mı?

- Var, çok güzel projeler var. Menajerimle de zaten bunu her gün konuşuyoruz neler yapalım ya da hangisine karar verelim diye. Aslında karar verdiğimiz bir televizyon programı var. Onun için şu an çok heyecanlıyım.

◊ Konsepti nasıl?

- Henüz söylemeyeyim ama insanların severek izleyeceği bir program olacak.