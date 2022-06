Güzide Duran Aksoy: Adnan'la birbirimize benzeriz!

Haberin Devamı

Aksoy, 15 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile ilgili de ilk kez açıklamalarda bulundu:

“Aşkı beslemek her iki insanın elinde; biz bunu bence çok güzel başardık. Evlilikte en önemli şey iletişim, saygı ve özveri. Adnan ve benim birbirimize benzeyen çok yönümüz var. İkimiz de evcimeniz, çocuklarla vakit geçirmeyi, birlikte program yapmayı çok seviyoruz. Çift olarak her ikimiz de yeniliklere çok açığız, bu yüzden ailemiz için her ne karar verirsek verelim kolay adapte olabiliyoruz. Bu sebeple şanslı bir eşim.”