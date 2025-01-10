'Güzel günler göreceğiz kirvem'

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Usta sanatçı Edip Akbayram’dan kötü haber geldi. Evinde iç kanama geçiren 74 yaşındaki sanatçı hastaneye kaldırıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavisi süren sanat

Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili kızı Türkü Akbayram, eşi Ayten Akbayram ve oğlu Ozan Akbayram açıklama yaptı:



“Edip Akbayram, zatürre sonrası taburcu olarak eve çıkmıştı. Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdik. Hastanede yoğun bakıma alındı. Entübe edildi.”

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Mahsun Kırmızıgül ve Kubat hastaneye ziyarete gitti

Haberi alan ünlü isimler sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla Edip Akbayram'a geçmiş olsun dileklerinde bulundular:

MAHMUT TUNCER

Kirvem güzel günler göreceğiz Allah'ın izniyle. Dualarımız Edip Abi'm için...

ONUR AKIN

"Ah güzel Edip Abi'm benim, ey koca çınarım, yıkılmaz duvarım, dünya güzelim… Sen ne zorluklar, darbeler,kahpelikler, kavgalar, zulümler gördün de yıkılmadın… Bir an önce iyileşmeni ve yeniden ağız dolusu gülüp, sana sarılmayı, yanaklarından öpmeyi istiyorum abim… Benim ve bütün Türkiye’nin duaları seninle… Allah seni esirgesin ve bize bağışlasın… Şifa dileklerimle…"

GÜLBEN ERGEN

Edip Abi, bizi sensiz bırakma. Gece aç gözünü, sabah bize umut ver.