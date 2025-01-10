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'Güzel günler göreceğiz kirvem'

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#Edip Akbayram#Mahmut Tuncer#Onur Akın
Güzel günler göreceğiz kirvem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 13:28

Bir süredir zatürre tedavisi gören Anadolu pop müziğin usta ismi Edip Akbayram, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan usta sanatçının entübe edildiği duyuruldu. Haberi alan ünlü isimler sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla Edip Akbayram'a geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

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Usta sanatçı Edip Akbayram’dan kötü haber geldi. Evinde iç kanama geçiren 74 yaşındaki sanatçı hastaneye kaldırıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavisi süren sanat

Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili kızı Türkü Akbayram, eşi Ayten Akbayram ve oğlu Ozan Akbayram açıklama yaptı:

“Edip Akbayram, zatürre sonrası taburcu olarak eve çıkmıştı. Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdik. Hastanede yoğun bakıma alındı. Entübe edildi.”

Güzel günler göreceğiz kirvem

Mahsun Kırmızıgül ve Kubat hastaneye ziyarete gitti

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Haberi alan ünlü isimler sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla Edip Akbayram'a geçmiş olsun dileklerinde bulundular:

MAHMUT TUNCER

Kirvem güzel günler göreceğiz Allah'ın izniyle. Dualarımız Edip Abi'm için...

Güzel günler göreceğiz kirvem

ONUR AKIN

"Ah güzel Edip Abi'm benim, ey koca çınarım, yıkılmaz duvarım, dünya güzelim… Sen ne zorluklar, darbeler,kahpelikler, kavgalar, zulümler gördün de yıkılmadın… Bir an önce iyileşmeni ve yeniden ağız dolusu gülüp, sana sarılmayı, yanaklarından öpmeyi istiyorum abim… Benim ve bütün Türkiye’nin duaları seninle… Allah seni esirgesin ve bize bağışlasın… Şifa dileklerimle…"

Güzel günler göreceğiz kirvem

 

GÜLBEN ERGEN

Edip Abi, bizi sensiz bırakma. Gece aç gözünü, sabah bize umut ver.

Güzel günler göreceğiz kirvem

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#Edip Akbayram#Mahmut Tuncer#Onur Akın

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