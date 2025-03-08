Gupse Özay'ın gergin anları: Kızımı göstermeyin demiştim... Durum çok ciddi!

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Özay, “Arkadaşlar lütfen! ‘Kızımı göstermeyin’ demiştim size. Lütfen, okulun çıkışında çekmeyin. Bakın bu durum çok ciddi. Okulu öğrensinler istemiyorum” dedi. Özay, gergin haliyle dikkat çekti. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Akıllı telefon kullanmayın

Prof. Dr. İlber Ortaylı gelişen teknolojiye rağmen tuşlu cep telefonu kullanmaya devam ediyor.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü tarihçi, “Sosyal medyayı nasıl takip ediyorsunuz?” sorusu üzerine “Sizin telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Sosyal medyayı da takip etmiyorum. Hiç öyle âdetlerim yok. Siz de akıllı telefon almayın” dedi. (Behlül AYDIN)

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Havlamıyor, betimliyor

“HavHavHav” şarkısıyla eleştirilen Lvbel C5’e meslektaşı Sefo sahip çıktı. Nişantaşı City’s’de görüntülenen rap’çi, “Orada bir betim leme var. Lvbel havlayarak şarkı yapmıyor. ‘Arkamdan havlıyorlar’ diye betimliyor” dedi. Sefo, “Çocuğunuz olsaydı böyle şarkılar dinletir miydiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Dinlese ne kadar tasvip ederim bilmiyorum. Ben biraz daha temiz şarkılar yazmaya çalışıyorum. Küfrü benimsemesem de olmasına karşı değilim.” (Behlül AYDIN)