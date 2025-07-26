Gupse Özay ve Barış Arduç'tan ikinci çocuğa yeşil ışık

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BİZİ ÇEKİYORLAR

Yaz aylarını Çeşme’deki evlerinde geçiren Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki gün Port Alaçatı’daki bir plajdaydı. Çift, birlikte denize girerken objektife yansıdı. Barış Arduç görüntülendiklerini fark edince eşine muhabirleri gösterdi, çift gülümseyerek el salladı ve sarılarak poz verdi.

GİZLİ GİZLİ İSTİYORUM

2020 yılında evlenen ve 2022’de kızları Jan Asya’yı kucaklarına alan Gupse Özay’la Barış Arduç’tan ikinci çocuk sinyali de geldi. Tatilde eline geçici bir roket dövmesi yapan Özay, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notla sevenlerini heyecanlandırdı:

“Çocuk dövmesi yapıp duruyorum kendime. Demek ki gizli gizli istiyorum.”

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