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Günay Girik'ten 'Fatma Girik öldürüldü' iddiası!

#Fatma Girik#Fatma Girik Öldürüldü Mü#Günay Girik
Günay Girikten Fatma Girik öldürüldü iddiası

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Girik için önemli bir iddia gündeme geldi. Ünlü sanatçının kardeşi Günay Girik, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulan ablasının öldürüldüğünü öne sürdü. Günay Girik ablasının öldürüldüğünü iddia ederek tedavi olduğu hastaneye dava açtı.

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Geçtiğimiz Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Girik hakkında kardeşi Günay Girik'ten önemli bir iddia geldi. Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü hastane için ‘Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten’ suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Fatma Girik'in mirasını bıraktığı Ahu Turanlı'ya da dava açan Günay Girik, “Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bu süreç boyunca ‘Fatma Girik’in mal varlığına tedbir konulması’ hakkında hukuki süreç başlattık." ifadelerinde bulundu.

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