Günay Girik'ten 'Fatma Girik öldürüldü' iddiası!

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Geçtiğimiz Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Girik hakkında kardeşi Günay Girik'ten önemli bir iddia geldi. Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü hastane için ‘Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten’ suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Fatma Girik'in mirasını bıraktığı Ahu Turanlı'ya da dava açan Günay Girik, “Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bu süreç boyunca ‘Fatma Girik’in mal varlığına tedbir konulması’ hakkında hukuki süreç başlattık." ifadelerinde bulundu.