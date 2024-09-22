Gülseren Ceylan: Mehmet Ali çocuk istiyor

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Mehmet Ali Erbil’le Serdar Ortaç’ın devreye girmesiyle barıştıklarını söyleyen Gülseren Ceylan, “İlişkimiz yeniden düzene girdi” dedi.
Ceylan bir de itirafta bulundu: “İlk tanıştığımız dönem güçlü, maddi olarak rahat ve ünlü biri olması dikkatimi çekti ama sonra hislerim tamamen sevgi ve aşka dönüştü. Bu düşüncelerimi onunla da paylaştım.”
İlişkilerine karşı çıktığı konuşulan Erbil’in kızı Yasmin’le zaman zaman bir araya geldiklerini de açıklayan Ceylan, “Aramız gayet iyi” dedi.