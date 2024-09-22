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Gülseren Ceylan: Mehmet Ali çocuk istiyor

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#Gülseren Ceylan#Mehmet Ali#Mehmet Ali Erbil
Gülseren Ceylan: Mehmet Ali çocuk istiyor
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 09:11

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Gülseren Ceylan, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı Mehmet Ali Erbil’le ilişkisi hakkında konuştu.

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Mehmet Ali Erbil’le Serdar Ortaç’ın devreye girmesiyle barıştıklarını söyleyen Gülseren Ceylan, “İlişkimiz yeniden düzene girdi” dedi.

Ceylan bir de itirafta bulundu: “İlk tanıştığımız dönem güçlü, maddi olarak rahat ve ünlü biri olması dikkatimi çekti ama sonra hislerim tamamen sevgi ve aşka dönüştü. Bu düşüncelerimi onunla da paylaştım.”

Gülseren Ceylan: Mehmet Ali çocuk istiyor



Mehmet Ali Erbil’in evlilik konusunda istekli olduğunu dile getiren Gülseren Ceylan, “Hatta benden çocuk da istiyor. Aramızda güçlü bir sevgi var. Gelecekte evlenebiliriz” açıklamasını yaptı.

İlişkilerine karşı çıktığı konuşulan Erbil’in kızı Yasmin’le zaman zaman bir araya geldiklerini de açıklayan Ceylan, “Aramız gayet iyi” dedi.

 

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#Gülseren Ceylan#Mehmet Ali#Mehmet Ali Erbil

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