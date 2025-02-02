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Gülşen'in temizlik takıntısı!

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#Gülşen#İbrahim Selim İle Bu Gece#Temizlik
Gülşenin temizlik takıntısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 09:55

Gülşen, İbrahim Selim’in YouTube programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ye konuk oldu.

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Şarkıcı, temizlik takıntısıyla dikkat çekti. Gülşen, evini kendisinin temizlediğini söyledi:

Gülşenin temizlik takıntısı

“Evimi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan biri yer değiştiği zaman düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik. Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten. En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip öyle çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi.”

 

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#Gülşen#İbrahim Selim İle Bu Gece#Temizlik

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