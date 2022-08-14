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Gülşen'den göğüs dekoltesi yorumu: Başka şeylerden utanalım

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#Gülşen#Yenikapı#Gülşen Konser
Gülşenden göğüs dekoltesi yorumu: Başka şeylerden utanalım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 10:38

Gülşen, İstanbul Festivali’nde sevenleriyle buluştu.

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Yenikapı’da düzenlenen festivalde sahneye çıkan ünlü şarkıcı, hayranlarını “Hayallerin şehri İstanbul’da, Yenikapı’da sizinle olmaktan çok mutluyum. O kadar güzel ve zengin bir şehir ki, buluştuğumuz bu festival İstanbul’un ta kendisi benim için. Tüm gençler en iyi eğitime, özgürlüğe, mutluluğa, ülkemizde yaşayan herkes güzel olan her şeye layık” diye selamladı.

Gülşenden göğüs dekoltesi yorumu: Başka şeylerden utanalım

Sevilen şarkılarıyla alanı dolduran kalabalığı coşturan Gülşen iddialı göğüs dekolteli bluzuyla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, göğüs dekoltesiyle ilgili yaptığı açıklamayla şaşırttı: “O kadar masum bir şey ki benim için, başka şeylerden utanalım bence. En masum yerlerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın!”

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