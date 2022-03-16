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Gülşen ‘Lolipop’ ile dünya zirvesinde

#Gülşen#Lolipop#Metin Arolat
Gülşen ‘Lolipop’ ile dünya zirvesinde

Gülşen’in yeni teklisi “Lolipop” tüm dijital müzik listelerine 1 numaradan giriş yaptı.

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Eşzamanlı olarak Almanya, Azerbeycan, Avusturya gibi ülkelerde de Trendler listesine giriş yapan Gülşen, 3 gün içerisinde “Lolipop” klibi ile YouTube Trendler Türkiye listesinde de ilk sıraya yerleşti.

Sözleri ve müziği Gülşen’e, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’a ait olan şarkının klibi Metin Arolat’ın yönetmenliğinde çekildi. Styling’ini Mahizer Aytaş’ın üstlendiği klibi ile Gülşen, “YouTube Music Videos Trending Worldwide Top 100” listesinde üst sıralarda yer buldu.

Gülşen ‘Lolipop’ ile dünya zirvesinde

POZLARI OLAY OLDU

Single pozları ve sahne şovuyla sosyal medyada gündem olan Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi sorulunca “Ne tepkisi? Ben sadece konser veriyorum” dedi.

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Gülşen’in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı “Lolipop” DMC etiketiyle yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Gülşen’in son sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntüler de çok konuşuldu. Önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen’e sosyal medyadaki yorumlar soruldu.

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KONUŞANLARA SORUN

Gülşen, “Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun.”

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“Be Adam” out “Lolipop” in
#ORKUN ÜN#KELEBEK
“Be Adam” out “Lolipop” inHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine de şöyle dedi:

“Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.” 

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