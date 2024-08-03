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Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun oğulları Azur büyüdü!

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#Gülşen#Ozan Çolakoğlu#Azur Çolakoğlu
Gülşen ile Ozan Çolakoğlunun oğulları Azur büyüdü
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 08:24

Gülşen önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. 7 yaşındaki oğlu Azur ünlü popçuyu en önden izledi.

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Annesini izlemeye takım elbiseyle gelen Azur, dadısının kravatını takmasının ardından objektiflere poz verdi.

Ozan Çolakoğlu, “Azur annesini izlemeyi çok istiyordu, onu da getirdik” dedi.

Ünlü aranjör, eşinin çok konuşulan sahne kıyafetleriyle ilgili soruya da şöyle yanıt verdi:

“Bu gece de yine konuşulacak tasarım kıyafetler olacaktır. Sahne şovu başka bir dünya. Gülşen kendisine yakışanı yapıyor her zaman.” 

Gülşen ile Ozan Çolakoğlunun oğulları Azur büyüdü

‘Korumanın oğlu’ dedi

Gülşen’in oğlu Azur konser öncesi kuliste görüntülendi. Oğlunu objektiflerden uzak tutmak isteyen şarkıcı, menajeri aracılığıyla basın mensuplarına “O benim oğlum değil, korumamın oğlu” mesajını gönderdi. Ancak ünlü popçu, Azur’un konser sırasında da görüntülenmesini engelleyemedi.

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#Gülşen#Ozan Çolakoğlu#Azur Çolakoğlu

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