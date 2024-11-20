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Gülşen, gözyaşlarını tutamadı

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#Gülşen#Metin Arolat#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava
Gülşen, gözyaşlarını tutamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 07:56

GÜLŞEN önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’da sevenleri ile buluştu.

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Geçtiğimiz haftalarda hem babasını hem de yakın arkadaşı Metin Arolat’ı kaybettiği için zor günler geçiren şarkıcı, duygusal anlar yaşadı.

Günler sonra sahneye geri dönen Gülşen, “Bu gece yanınıza iyi olmaya geldim. Hepimiz zorlanıyoruz hayatta ama birbirimize iyi gelelim, sıkıca sarılalım. Birlikte yeniden yaşamayı hatırlayalım” dedi.

Metin Arolat’ın görüntülerini barkovizyona yansıtarak “Yine Bir Başıma” şarkısını söyleyen Gülşen, gözyaşlarına hakim olamadı.

Gülşen daha sonra şarkısına devam edemedi. Şarkıcı, 28 Ekim’de babası Arslan Bayraktar’ı kaybetmişti. Gülşen’in konser sırasında yaşadığı duygusal anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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#Gülşen#Metin Arolat#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

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