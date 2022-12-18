Gülşen ekibini mağdur etmedi!

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Ekibini mağdur etmedi



Bir konseri sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle ev hapsi cezası alan, cezası kaldırılınca da Barselona’ya giden Gülşen, yılbaşı gecesi için gelen teklifleri değerlendiriyor.



O gece için İzmir, Kıbrıs ve Mısır’dan konser teklifleri alan sanatçıyla ilgili aldığım duyuma gelince...



Gülşen, geçen 2 aylık süreç içinde iptal ettiği konserlerinde kendisine eşlik edecek ekibini mağdur etmemiş. Sanatçı, yaklaşık 10 konserin parasını ekibine ödeyerek büyük bir jest yapmış.

Yılbaşında sahnede

◊ Kasım ayında evinde düşen ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyat masasına yatan Ajda Pekkan’a doktorundan sahneye dönüş izni çıktı. Süperstar, yılbaşı gecesi Kıbrıs’taki Merit Royal Diamond Hotel’de konser verecek.

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AJDA’YA AYURVEDİK TEDAVİ

Ajda Pekkan’ın iyileşmesinde Hindistan’dan getirttiği, tamamen kemiklere yönelik ayurvedik (alternatif tıp sistemi) ilaçlar da etkili oldu. Söz konusu ilaçları doktorunun kontrolünde kullanan ünlü sanatçı, konser gününe kadar fizik tedavi sürecine de devam edecek.