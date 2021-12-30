Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında?

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Gülşah Saraçoğlu, özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Moda alanında ismini duyuran Gülşah Saraçoğlu'nun 9 yaşında çocuğu bulunuyor. Kariyerini moda giyim üzerine şekillendiren Gülşah Saraçoğlu, pek çok ünlü isimle çalışma fırsatı yakalamıştır. Peki, Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında dünyaya geldi. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmişti.



İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.



2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.



Gökhan Öz ile uzatmalı bir birliktelik yaşayan Gülşah Saraçoğlu bu ilişkiyi de şimdilerde sonlandırdı.



Son olarak TV8 ekranlarında hafta içi günlük olarak yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapmıştır.