Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, kimdir? İşte, Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı ile ilgili bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Piyasalar bu haberi bekliyordu Kritik karara altından ilk tepkiPiyasalar bu haberi bekliyordu! Kritik karara altından ilk tepki#Altın Fiyatları
Bill Gatesten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladı!#Bill Gates
Bilim Kurulu kararı verdi: BioNTechte hatırlatma dozu başlıyorBilim Kurulu kararı verdi: BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyor#Bilim Kurulu
Canlı | Lizbonda bir gol daha Skor...Canlı | Lizbon'da bir gol daha! Skor...#Şampiyonlar Ligi
MSBden S-400 iddialarına yalanlamaMSB'den S-400 iddialarına yalanlama#S-400
Kritik kararın ardından son tablo da geldi: Durum pek iç açıcı değilKritik kararın ardından son tablo da geldi: Durum pek iç açıcı değil#Koronavirüs
Günlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsinGünlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor! Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsin#Alev
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladıFed merakla beklenen faiz kararını açıkladı#Fed Faiz
Twitterdaki çirkin paylaşımlar... Cumhurbaşkanı Erdoğandan suç duyurusuTwitter'daki çirkin paylaşımlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu#Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Özer kaygıları giderdi... Okulları kapalı tutma lüksümüz yokBakan Özer kaygıları giderdi... "Okulları kapalı tutma lüksümüz yok"#Mahmut Özer
Galatasaraydan rest TFF başvuruyu reddetti ama...Galatasaray'dan rest! TFF başvuruyu reddetti ama... #Galatasaray
Erdoğan: Ülkemizin dört yanını hizmetlerle donattık, yarışımız devam ediyorErdoğan: Ülkemizin dört yanını hizmetlerle donattık, yarışımız devam ediyor#Recep Tayyip Erdoğan
Habere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardıHabere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardı#İntihar
Acun Ilıcalıdan ters köşe hamle Yeni takımına Türk teknik adam derken...Acun Ilıcalı'dan ters köşe hamle! Yeni takımına Türk teknik adam derken...#Acun Ilıcalı
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, kimdir? İşte, Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı ile ilgili bilgiler

#Gülşah Saraçoğlu#Gülşah Saraçoğlu Kimdir#Gülşah Saraçoğlu Çocuğu Var Mı
Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, kimdir İşte, Gülşah Saraçoğlunun hayatı ile ilgili bilgiler

Gülşah Saraçoğlu, özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Moda alanında ismini duyuran Gülşah Saraçoğlu'nun 9 yaşında çocuğu bulunuyor. Kariyerini moda giyim üzerine şekillendiren Gülşah Saraçoğlu, pek çok ünlü isimle çalışma fırsatı yakalamıştır. Peki, Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Gülşah Saraçoğlu merak edilen isimler arasında yerini aldı. Doya Doya Moda jüri üyeleri bulunan Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, kimdir soruları yoğun ilgi görüyor. Moda alanında ismini duyuran Gülşah Saraçoğlu'nun 9 yaşında çocuğu bulunuyor. Başarılı isim yorumları ile de yarışmada dikkat çekiyor. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı ile ilgili bilgiler

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Gülşah Saraçoğlu, 1982 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. 2012 yılında ayrıldığı eşi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masasına oturdu. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu verdiği kilolarla hem şaşırttı hem de bambaşka birine dönüştü. 

2010 yılında evlenip 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar evlendi.D aha sonra yine 2015 yılında boşanıp yine eski eşi Selçuk Yentur ile 11 Ocak 2018 tarihinde tekrar nişanlandı. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu var. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülşah Saraçoğlu#Gülşah Saraçoğlu Kimdir#Gülşah Saraçoğlu Çocuğu Var Mı

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses