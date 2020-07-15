Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında? İşte, Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı hakkında detaylı bilgiler

Gülşah Saraçoğlu, moda programı Doya Doya Moda'da yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Moda alanında ismini duyuran Gülşah Saraçoğlu'nun 9 yaşında çocuğu bulunuyor. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Gülşah Saraçoğlu, 1982 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. 2012 yılında ayrıldığı eşi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masasına oturdu. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu verdiği kilolarla hem şaşırttı hem de bambaşka birine dönüştü.

2010 yılında evlenip 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar evlendi.D aha sonra yine 2015 yılında boşanıp yine eski eşi Selçuk Yentur ile 11 Ocak 2018 tarihinde tekrar nişanlandı. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu var.