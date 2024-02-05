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‘Gülriz Sururi’nin vasiyeti yerine getirilsin’

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#Gülriz Sururi#Lösemili Çocuklar Sağlık Ve Eğitim Vakfı#LÖSEV
‘Gülriz Sururi’nin vasiyeti yerine getirilsin’
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 10:08

Usta oyuncu ve yazar Gülriz Sururi’nin 6 yıl önce vefatının ardından mirası mahkemelik oldu.

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Devlet sanatçısı unvanına layık sanatçının vefat etmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde kendilerine 2 bin 500 dolar bıraktığını iddia eden Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), ‘vasiyetnamenin tenfizi (vasiyetnamenin yerine getirilmesi)’ için sanatçının kuzeni Çiğdem Sururi’ye dava açtı.

‘Gülriz Sururi’nin vasiyeti yerine getirilsin’

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Gülriz Sururi Beyoğlu 48. Noterliği’nde hazırladığı vasiyetnamesinde bankadaki 2 bin 500 doların LÖSEV’e bırakılmasını vasiyet etmiştir. Gülriz Sururi’nin bu vasiyetnamesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde okunup tespit edilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Mirasçılık belgesine göre Gülriz Sururi’nin geriye yasal mirasçısı olarak amcasının kızı Çiğdem Sururi kalmıştır. Çiğdem Sururi mirasçılık belgesi istemli davada mahkeme beyanında, ‘Gülriz Sururi amcamın kızı olmaktadır. Kendisi tarafından tanzim edilen vasiyetnameyi kabul ediyorum. Vasiyetnameye karşı herhangi bir itirazım yoktur’ diyerek vasiyetnameyi kabul etmiştir. Tüm bu nedenlerle, Gülriz Sururi’nin vasiyetnamesinin yerine getirilmesini istiyoruz. LÖSEV’e vasiyet edilen 2 bin 500 doların, Gülriz Sururi’nin vefat tarihinden itibaren işlenmiş yasal faiziyle birlikte ödenmesini istiyoruz” denildi. 

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#Gülriz Sururi#Lösemili Çocuklar Sağlık Ve Eğitim Vakfı#LÖSEV

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