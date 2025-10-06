Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! 'Kazaya kurban gitmiş gibi duruyor'

Haberin Devamı

O GÜN NELER YAŞANDI?

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem, verdiği ifadede olay günü annesiyle gün içinde görüştüklerini, akşam saatlerinde ise arkadaşı Sultan ile birlikte evde olduklarını anlattı.

Annesinin o sırada alkol aldığını belirten Ülkem, “Annem üçüncü şişeye geçmişti. Biz Sultan’la odama geçtik, roman havası çalıyordu. Annem de bize eşlik etti, birlikte oynadık. Sonra bir anda bir ses duydum, döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum. Dışarı fırladım, aşağı koştum ama şoktaydım, sonrasını tam hatırlamıyorum.” dedi.

Ülkem, annesinin o gece çok neşeli olduğunu ve kimseyle bir husumeti bulunmadığını da sözlerine ekledi:



“Annem kimseyle düşman değildi. Sadece asistanı Çiğdem ablayla kısa süreli bir kırgınlık vardı ama onu da kahvaltıya davet etmişti.”

HABERİ ABLAMIN ÇIĞLIKLARIYLA ALDIM

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise ilk kez canlı yayına katılarak duygularını paylaştı.

Gülter, “Daha mezarına gidemedik, bir şey de hissedemiyorum. Bazen donup kalıyorum, annemi kaybettiğim aklıma geliyor. O zaman bedenim de kitleniyor. Ciğerimdi o benim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Annem de rahmetli anneannemin evinde kalmayı tercih etti. Ben haberi ilk ablamın çığlıklarıyla aldım. İnanmadık istemedim, kaldıramadım. İlk haberi bana veren ablamdı. Hayatı boyunca annem insanları seven biri oldu. Böyle olmamalıydı. Kimse bize anlayış göstermedi. Ferdi Aydın'ın aileyle yakınlığı hiç yok. Annemin patronu bilgisi var o da yanlış, aslında bir işletmeci sadece. Bu şahısla ilgili bugüne kadar bilgi verilmedi. Annemin belinde pilatin olduğu bilgisi de yanlış. Ayağına platin takıldı, beli yamuk kaynadı. Bu yine insanların merak ettiği konulardan biri. Annemin roman oynaması imkansız şeyler... Bu da doğru değil. Bazı zamanlarda bel ağrısı tuttuğunda yavaşlıyor.” dedi.

SAVCI: KAZAYA KURBAN GİTMİŞ GİBİ DURUYOR

Program sunucularından Hakan Ural, soruşturmayı yürüten savcıyla görüştüğünü belirterek canlı yayında yeni bilgileri paylaştı.



Ural, “Savcımız, Güllü’nün kapıdan çıktığı anın kayıtlarda net şekilde görüldüğünü söyledi. Hem polis hem savcı inceleme yaptı, olay yerinden örnekler alınıp kimyasal analize gönderildi. Savcı hanım, evlatlarının anlattıklarıyla birebir örtüştüğünü, şu an için kazaya kurban gitmiş gibi göründüğünü ifade etti.” dedi.