Sosyal medya bunu konuşuyor: Güllü'nün ölümünde 'kelebek' detayı...

#Güllü#Yalova#Çınarcık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 14:02

26 Eylül gece 01:26'da Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü şarkıcının vefatının ardından konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısının teknik düzeltmeler yaparak paylaştığı ses kaydı ise yeni bir iddiayı daha gündeme getirdi.

Video kaydındaki konuşmalar sosyal medyada şöyle deşifre edildi:

-Kelebek var
-Annem atar
-Gel buraya or…
-Hadi görüşürüz…

Bu deşifreye göre Güllü, odadaki kelebeği pencereden atmak isterken dengesini kaybederek düştü. Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medya bunu konuşuyor: Güllünün ölümünde kelebek detayı...

KAYIP İKİ DAKİKA ORTAYA ÇIKTI

EV içi kamerasına ait görüntülerde eksik olan 2 dakika ortaya çıktı. Görüntülerde tuvaletten çıkarak “Herkes tamam mı?” diye soran Güllü, ardından “O ne ulan?” diyerek bir odaya yöneliyor. “Manyaklara bak” dediği duyulan şarkıcı daha sonra çığlık atıyor, kızıyla arkadaşı da panikle koşarak evden çıkıyor. Müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ortaya atılmıştı. Kameranın insan sesine duyarlı olduğu, müziğin sesinin kamera tarafından kesilerek insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Öte yandan Güllü’nün otopsi raporunda darp ve cebir izinin bulunmadığı, düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

Avukatları: Savcılıkla işbirliği içindeyiz

Güllü’nün avukatları Rahmi Çelik, Mert Erdoğan, Muharrem Çetin ve Hakan Sezer, iddiaların ardından şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam işbirliği içerisindeyiz. Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Spekülatif haberler ve sosyal medya paylaşımlarının infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini rica ederiz.”

