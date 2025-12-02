Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten duygulandıran paylaşım: Seni kalbimde en derinlere sakladım

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde annesinin mezarını ziyaret eden Gülter, takipçilerine mezar taşına gereksiz eklemeler yapılmaması konusunda uyarıda bulunarak, “Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın. Sert rüzgârlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim.” ifadelerini paylaşmıştı.

Duygu yüklü mesaj

Annesini sosyal medyadan anmayı sürdüren Gülter, son olarak Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesi birlikte çekilmiş bir fotoğrafı yayımladı. Acılı evlat, paylaşımına şu notu düştü:

“Ben seni kalbimde en derinlere sakladım küçük kanaryam. Hadi gel maça gidelim, bugün seninkilerin maçı var. Kim atarsa atsın sevinelim.”

SORUŞTURMADA SON DURUM

Ölümünü araştıran Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada görevli savcı sayısını 3’e çıkardı.

Olay yerinde kurulu güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Ses ve görüntü analizleri için laboratuvar incelemesi yapılıyor.

Soruşturmada ayrıca teknik, adli tıp ve kriminal incelemeler birlikte yürütülüyor. Son bilirkişi ve keşif raporlarının beklenildiği resmî açıklama olarak yapıldı.

Şüpheler, iddialar ve yeni ifadeler

Bir tanık ve bazı iddialar doğrultusunda, evdeki duruma dair “üçüncü kişi olabileceği” yönünde sorgulamalar yapılıyor. Ancak bugüne kadar olay yerinde ve otopside darp veya cebir izine rastlanmadığı yetkililerce bildirildi.

Öte yandan, uzun süredir “kaza” olarak kayıtlara geçen olayla ilgili bazı taraflar “kasıt iddiası” gündeme getirmiş durumda.

Bilirkişi raporu açıklandı — Ancak karar yok

Raporun tamamlandığı medyaya yansıdı; fakat kamuoyuna yansıyan değerlendirmelere göre “hangi ihtimalin kesin olduğu” yönünde net bir sonuç verilmedi.

Yetkililer, teknik analizler ve görüntü-ses kayıtlarının laboratuvardaki incelemesinin ardından nihai değerlendirme yapılacağını belirtiyor.