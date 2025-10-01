O gece binada neler yaşandı? Güllü'nün komşuları konuştu: O kızların arkasından eve iki adam geldi!

Haberin Devamı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ SIR PERDESİNİ ARALIYOR MU?

Güllü’nün düşme anına dair güvenlik kamerası görüntüleri, ölümünün sıradan bir “kaza” ya da “intihar” olup olmadığını daha da tartışmalı hale getirdi. Görüntülerdeki detaylar ve aile bireylerinin ifadeleri, “Güllü düştü mü, itildi mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

KOMŞULARDAN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR

Olayın ardından ilk kez konuşan apartman sakinleri, program ekibine çarpıcı tanıklıklar aktardı. Komşu Reyhan Hanım, intihar iddiasına sert tepki gösterdi:

“Asla intihar edecek biri değildi. Benim evimin tam önünde düştü. Oğlu ve kızıyla yaşıyordu, hatta torununu büyütüyorlardı. Ailelerinde hiçbir huzursuzluk yoktu. Hâlâ inanamıyorum.”

Komşu Reyhan Hanım’ın en dikkat çekici iddiası ise olay gecesi iki erkek figürünün eve girip çıkması üzerineydi; “O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü’nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı’ dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım.”

Bu tanıklıklar, sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmayı çok daha çarpıcı bir boyuta taşıdı.

YENİ TARTIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Komşuların açıklamaları ve “Neler Oluyor Hayatta” ekibinin ulaştığı ipuçları, Güllü’nün ölümünü sıradan bir düşme olmaktan çıkarıp şüpheleri derinleştirdi.

Program, yine güçlü haberciliğiyle gündemin nabzını tutarak Türkiye’nin konuştuğu olayın perde arkasını izleyicilerine aktardı.