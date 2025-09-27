×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Güllü#Tuyam Ülker#Yalova
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 16:39

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen şarkıcı Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Savcılıkta ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, dün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti. Ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının sosyal medya hesabından duyurdu. Tuğberk Yavuz paylaşımında, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun" dedi.

Güllünün kızı Tuyan Ülkemin ifadesi ortaya çıktı

Gözden KaçmasınKızının feryadı yürekleri dağladı: Annem gitti baba... Güllü son yolculuğuna uğurlandıKızının feryadı yürekleri dağladı: Annem gitti baba... Güllü son yolculuğuna uğurlandıHaberi görüntüle

'TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR'

Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Güllü'nün cansız bedeni, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, "26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Güllünün kızı Tuyan Ülkemin ifadesi ortaya çıktı

DÜŞMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Güllü'nün pencereden düşmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı. Güllü'nün düşmeden önce odadaki son görüntüsü ile olaydan sonra kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.

Güllünün kızı Tuyan Ülkemin ifadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Güllü'nün, olaydan iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı da öğrenildi. Güllü sosyal medya paylaşımında, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dedi. Öte yandan olaydan önce Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ile arkadaşının binaya giriş yaptığı anlar, soruşturma dosyasında yer aldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGüllünün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktıGüllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktıHaberi görüntüle

KIZI TUYAN: KENDİSİNİ İTME SÖZ KONUSU DEĞİL

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verilmek üzere İstanbul Tuzla'ya götürülen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor. Olay sonrası ifadesi alınan Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güllü#Tuyam Ülker#Yalova

BAKMADAN GEÇME!