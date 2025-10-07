×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Güllü'nün kızı ilk kez konuştu: Annemin mezarına gidemiyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Güllü#Tuyan Ülkem Gülter#Tuğberk Yağız Gülter
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 11:09

Yalova’da 6’ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün oğlu Tuyan Ülkem Gülter “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu.Gülter, olay anını hatırlamak istemediğini söyledi.

Haberin Devamı

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem Gülter, ilk kez Kanal D’nin “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu. Tuyan Ülkem Gülter, gözyaşlarını tutamadı.

"Olay anıyla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Biz mezara gidemiyoruz. İnsanlar olayları çok farklı yerlere bağlıyorlar. İnsanların bize bakışları çok farklı olduğu için mezara gidemiyoruz. 
Ferdi Aydın'ı hayatımda iki kez gördüm, kendisini tanıyorum bile. Ben savcılıktaki ifademde de söyledim her türlü kan vermeye, teste hazırım. Sultan evimize sıklıkla geliyordu annem de çok severdi. Olay anıyla ilgili lütfen hiç konuşmak istemiyorum. Acımı yaşamak istiyorum. Benim çocuğum daha dört yaşında, çocuğumun fotoğraflarını paylaşıyorlar sosyal medyada. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum." 

Güllünün kızı ilk kez konuştu: Annemin mezarına gidemiyoruz

Haberin Devamı

'ASİSTANIYLA ANNE KIZ GİBİYDİ'

Dün programa bağlanan Tuğberk Yağız Gülter de merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi. Gülter,  “Geçirdiği trafik kazasından sonra beline değil, ayağına platin takıldı. Göbek attığı binlerce video var” dedi. 

Güllünün kızı ilk kez konuştu: Annemin mezarına gidemiyoruz


Sanatçının 1 yıldır baş dönmesi ve tansiyon problemi yaşadığını dile getiren Gülter, annesinin temizlik takıntısı olduğunu ve evdeki zeminin kayganlığı yüzünden daha önce de düştüğünü söyledi: “Birkaç kez düştü, ben de düştüm. Hatta eve gelen polis bile kaydı.”  dedi.

Güllünün kızı ilk kez konuştu: Annemin mezarına gidemiyoruz


Yandan geçiş yok

Güllü’nün, yan dairesinde oturan eski asistanı Çiğdem’le husumetli olduğu da öne sürülmüştü. Tuğberk Yağız Gülter, iki daire arasında geçiş bulunmadığını belirterek ikili arasında anne-kız ilişkisi bulunduğunu anlattı:

 “Ablam neyse Çiğdem Abla da oydu. Anneme çok bağlıydı. Anne-kız tartışması yaşıyorlardı. Ticari ilişkileri bitmişti sadece.” Gülter, evde neden kamera bulunduğu sorusunu da “Benim evimdeki kamerayı beğenmişti. Ben de ona kamera hediye ettim” diye yanıtladı.

Haberin Devamı

Güllünün kızı ilk kez konuştu: Annemin mezarına gidemiyoruz


UYUŞTURUCU MADDE BULUNMADI

Şarkıcının, alkol veya uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına dair Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemenin sonucu da çıktı. Adli Tıp raporunda, kanda alkol (etanol, metanol), uyuşturucu-uyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, göz içi sıvısında alkol (etanol, metanol) aranması, idrarda uyuşturucu-uyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında sistematik toksikolojik analiz yapıldığı belirtildi.

Yapılan analiz sonucunda 3.53 promil alkollü olduğu belirlenen Güllü’nün, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında yapılan aramada ise uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Haberin Devamı

Güllünün kızı ilk kez konuştu: Annemin mezarına gidemiyoruz

Gözden KaçmasınTuğberk ile Tuyanın detaylı ifadeleri ortaya çıktı... Bilirkişi olay yerinde inceleme yapacakTuğberk ile Tuyan'ın detaylı ifadeleri ortaya çıktı... Bilirkişi olay yerinde inceleme yapacak!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Güllü#Tuyan Ülkem Gülter#Tuğberk Yağız Gülter

BAKMADAN GEÇME!