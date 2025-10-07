Güllü'nün kızı ilk kez konuştu: Annemin mezarına gidemiyoruz

Haberin Devamı

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem Gülter, ilk kez Kanal D’nin “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu. Tuyan Ülkem Gülter, gözyaşlarını tutamadı.



"Olay anıyla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Biz mezara gidemiyoruz. İnsanlar olayları çok farklı yerlere bağlıyorlar. İnsanların bize bakışları çok farklı olduğu için mezara gidemiyoruz.

Ferdi Aydın'ı hayatımda iki kez gördüm, kendisini tanıyorum bile. Ben savcılıktaki ifademde de söyledim her türlü kan vermeye, teste hazırım. Sultan evimize sıklıkla geliyordu annem de çok severdi. Olay anıyla ilgili lütfen hiç konuşmak istemiyorum. Acımı yaşamak istiyorum. Benim çocuğum daha dört yaşında, çocuğumun fotoğraflarını paylaşıyorlar sosyal medyada. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum."

'ASİSTANIYLA ANNE KIZ GİBİYDİ'



Dün programa bağlanan Tuğberk Yağız Gülter de merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi. Gülter, “Geçirdiği trafik kazasından sonra beline değil, ayağına platin takıldı. Göbek attığı binlerce video var” dedi.

Sanatçının 1 yıldır baş dönmesi ve tansiyon problemi yaşadığını dile getiren Gülter, annesinin temizlik takıntısı olduğunu ve evdeki zeminin kayganlığı yüzünden daha önce de düştüğünü söyledi: “Birkaç kez düştü, ben de düştüm. Hatta eve gelen polis bile kaydı.” dedi.

Güllü’nün, yan dairesinde oturan eski asistanı Çiğdem’le husumetli olduğu da öne sürülmüştü. Tuğberk Yağız Gülter, iki daire arasında geçiş bulunmadığını belirterek ikili arasında anne-kız ilişkisi bulunduğunu anlattı:



“Ablam neyse Çiğdem Abla da oydu. Anneme çok bağlıydı. Anne-kız tartışması yaşıyorlardı. Ticari ilişkileri bitmişti sadece.” Gülter, evde neden kamera bulunduğu sorusunu da “Benim evimdeki kamerayı beğenmişti. Ben de ona kamera hediye ettim” diye yanıtladı.

