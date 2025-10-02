Güllü'nün dosyası cinayet büroda... İşte 7 neden!

Haberin Devamı

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül gecesi Yalova'daki evinin penceresinden düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün vefatının ardından çok sayıda iddia gündeme geldi. Hazırlanan ön otopsi raporunda ise 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi.

CANLI YAYINDA YENİ DETAYLAR

Güllü'nün sır dolu ölümü Kanal D'de ekranlara gelen "Neler Oluyor Hayatta" programında ele alınmaya devam ediliyor.

Programın bugün yayımlanan bölümünde çok konuşulacak yeni bilgiler ortaya çıktı.

Güllü'nün ölümünün cinayet masasında incelenmesinin nedenleri izleyenlerle paylaşıldı. Yeni bilgiler, sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmayı daha çarpıcı bir boyuta taşıdı.

İŞTE GÜLLÜ'NÜN DOSYASININ CİNAYET BÜRO'YA DEVREDİLME NEDENLERİ

1- Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bilgi kirliliği

2- Olayın "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular

3- Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması

4- Yakınlarının, olayın "cinayet" ya da "yanlışlıkla düşme" olmadığını düşünmeleri

5- Canlı yayında yapılan canlandırmada "roman havası oynarken düştü" iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması

6- Yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin Güllü'yü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması

7- Güllü'nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçenin bulunmaması

TUYAN ÜLKEM: İTME SÖZ KONUSU DEĞİL

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

KOMŞULARI ANLATTI

Olayın ardından ilk kez konuşan apartman sakinleri, program ekibine çok çarpıcı tanıklıklar aktardı. Komşu Reyhan Hanım, intihar iddiasına sert tepki gösterdi:

"Asla intihar edecek biri değildi. Benim evimin tam önünde düştü. Oğlu ve kızıyla yaşıyordu, hatta torununu büyütüyorlardı. Ailelerinde hiçbir huzursuzluk yoktu. Hâlâ inanamıyorum."

'İKİ ADAM GELDİ'

Komşu Reyhan Hanım'ın en dikkat çekici iddiası ise olay gecesi iki erkek figürünün eve girip çıkması üzerineydi. Reyhan Hanım, "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı' dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım" dedi.