Kızının feryadı yürekleri dağladı: Annem gitti baba... Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor

Haberin Devamı

Güllü, Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Güllü'nün naaşı, cenaze namazına saatlar kala İstanbul'a getirildi.

Ünlü şarkıcının gasilhane önünde baygınlık geçiren kızıTuyan Ülkem, yakınları tarafından uzaklaştırıldı.





Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter, cenaze törenine katıldı. Babasına sıkı sıkı sarılan Tuyan Ülken 'Annem gitti baba' diyerek gözyaşı döktü.





Taziyeleri kabul eden Tuğberk Yavuz, annesinin tabutun başından ayrılmadı.

Haberin Devamı

'SORUŞTURMA SÜRÜYOR'

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." (DHA)

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğmuş, Roman asıllı Türk fantezi müziği şarkıcısıdır. Küçük yaşlarda düğün salonlarında ve gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlayarak müzik kariyerine adım atmıştır. 1990'lı yıllarda özellikle Roman havalarıyla tanınmış ve "Balıkesir Bandırma" gibi hit şarkılarla ün kazanmıştır. Ayrıca özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiş, evlilik ve boşanma dönemleri olmuştur. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele etmiş, 2017'de tüp mide ameliyatı yapmış ve önemli kilo vermiştir. İki çocuk annesidir.