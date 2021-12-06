Güler Sabancı: “İyiliğin en güzel yanı bulaşıcı olması”

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Güler Sabancı, “Son dönemde dünyada bütünleşmenin karşısında ayrışmanın, kaynaşmanın karşısında bölünmenin, paylaşmanın karşısında benmerkezciliğin güç kazandığını üzülerek görüyoruz. Daha vicdanlı, daha eşitlikçi, daha paylaşımcı bir dünya yaratmak için elimizdeki büyük güç gönüllülük ve iyilik. İyiliğin en güzel yanı da bulaşıcı olması. Bunu kullanmamız gerekiyor. Bazen bize çok küçük gelen adımlar bile toplumlarda büyük dönüşümler yaratabiliyor. Bu dönüşümler dünyayı çok daha iyi bir yer haline getirecek” dedi.

Sabancı Topluluğu’nun yaklaşık 100 yıldır bu topraklara değer katmayı en büyük öncelik olarak gördüğünü ifade eden Güler Sabancı, “Her şeyi devletten beklemeden toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak, bugün 47 yaşında olan Vakfımızın da kuruluş amaçlarından bir tanesi. Bunun yanında Topluluk şirketlerimiz, Sabancı Gönüllülerimiz, Üniversitemiz ile bir bütün olarak gönüllülük konusunda farkındalık yaratmayı bu topraklara karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bugün toplam 10 bin Sabancı Gönüllümüz tamamen kendi tercihleriyle bu oluşumun içerisinde yer alıyor. Son dönemde, CEO’muz Cenk Alper’in liderliğinde, Sabancı Gönüllüleri’nin ortaya koyduğu YarınBizim ve Sabancı Cumhuriyet Seferberliği bu yaklaşımın ve çalışanlarımızın sürdürülebilir gelecek hayalinin en somut göstergesi. Hepsiyle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.