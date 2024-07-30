Güle güle büyük usta... Kenan Işık'a acı veda!

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Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan Kenan Işık (76) dün sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sanatçı, 2014'te spor sonrasında saunaya girmiş ve fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpmıştı. Beyin kanaması geçiren Işık, ameliyata alınmıştı. 10 yıldır da bitkisel hayatta olan sanatçının tedavisi evinde devam ediyordu.

'ÇOK DEĞERLİ SANATÇIYDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kenan Işık için taziye mesajı paylaştı: “Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık beyefendinin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından vefat haberini duyurdu: “Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Kenan Işık’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla, bilgisiyle ve saygın duruşuyla gönüllerimizde taht kuran Kenan Işık, Türk kültür yaşamında büyük katkılarda bulundu. Işık’ın eserleri ve performansları gelecek nesiller için de rehber niteliğinde olacaktır. Mekânı cennet olsun.”

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TİYATROYA GÖNÜL VERİLMİŞ HAYAT

Kenan Işık, memur bir ailenin çocuğu olarak 1947’de Malatya’da dünyaya geldi. Ortaokul öğrenimi gerçekleştirdiği dönemde Malatya Halkevi’nde amatör tiyatro yapmaya başladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Işık, 1973 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu ve bu kurumda uzun yıllar oyuncu, yönetmen, oyun yazarı olarak görev yaptı. 1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na Genel Sanat Yönetmeni olarak atandı. Sanatçı, 2000 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu. ABD, Almanya, Polonya gibi ülkelerde tiyatro araştırmaları üstlendi. Çeşitli gazete ile dergilerin kültür ve sanat bölümlerinde köşe yazarlığı yaptı.

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SANATIN HER ALANINDA YER ALDI

2001 yılında “Dadı” dizisindeki Ömer Giritli karakteriyle kitleler tarafından tanınan Kenan Işık, birçok filmde de başrol oynadı. Sanatçı, haber sunuculuğu da yaptı. Kenan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programının sunucusu olarak da hafızalara kazındı. 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’nde Kenan Işık da ödüle layık görüldü. Ödülü eşi Beril Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Kenan Işık’ın 1981 yılında evlendiği Beril Işık’tan Ahmet ve Mehmet adında iki oğlu bulunuyor.

'GEÇMİŞLE ALAKAM YOKTUR'

Kenan Işık'ın 2000 yılında verdiği röportaj da gündem oldu. Işık, şunları ifade etmişti: “Eski fotoğraflarla, geçmiş yaşamımla alakam yok benim. Asla açıp bakmam eski resimlere; benim için dün diye bir şey yok. Dün silinmiş, yaşanmış ve bitmiştir. Basında çıkmış röportajlarım, resimlerim de yoktur bende. Kesip saklamam. Pişmanlık duymak, ileride 'Keşke böyle yapmasaydım' cümlesiyle karşılaşmak istemiyorum. Yaşanan yaşansın ve bitsin istiyorum. Hep geleceği, yarını organize etmek gibi bir istek ve duygum vardır. Belki tiyatro sanatçısı olduğum için. Hep böyle mutsuz ve düşünceli oluşum bu yüzden olabilir. Mesela bir yere gittiğimde hiç eğlenemem. Hep yarın ve yapacaklarım vardır aklımda."

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KOMADA YAŞAM SAVAŞI VERİYORDU

Kenan Işık için bugün saat 11.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi ise yarın Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

'SANA DOYAMADIK KENAN ABİ'

* Haldun Dormen: “Kenan Işık’ın aramızdan ayrılması bizleri çok üzdü. Birlikte çalışmaktan çok büyük keyif aldığım değerli sanatçımızın yokluğu, arkasında çok büyük ve doldurulmaz bir boşluk bıraktı.”



* Gülben Ergen: “Dev çınarım Kenan Işık... 2 yılımız geçti ‘Dadı’da. 10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi.”



* Seray Sever: “Nur içinde yat büyük üstat. Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin. Başımız sağ olsun.”



* Sinem Kobal: “Hoşça kal usta.”

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* CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim usta sanatçımız Kenan Işık’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

* Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı: “Kenan abi hem Devlet Tiyatroları’nda hem de Şehir Tiyatroları’nda çok güzel işler yaptı. Bizim ustamız, büyüğümüzdü. Daha önce sunduğu yarışma programını sırayla ücretsiz olarak hepimiz sunduk ki Kenan abimiz iyileşip tekrar işinin başına dönsün. Dualarımız onunla birlikteydi ama olmadı. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.”

* Ayşenil Şamlıoğlu: “Canım, bir tanem. Seninle Ankara DT’den bu yana süren dostluğumuzun her günü yüreğimde özel yerini hep koruyor. Menziline tez var biriciğim, çok uzundu bekleyişin.”

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* Nilgün Belgün: “Kenan Işık değerli bir tiyatro adamıydı.1995 yılında ‘Matruşka’ adlı Hadi Çaman’la oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi. Hiç unutmuyorum, oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı: ‘Tiyatro çilekeş bir iştir. Siz çile çektikçe güzelleştiniz.’ Çok zarif, kibar, kaliteli bir aktördü.”

* Itır Esen: “Çok üzgünüm. Büyük usta, büyük kayıp. Devrin daim olsun.”

* Emel Sayın: “Çok üzgünüm. Sevgili Kenan Işık’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

* Türkan Şoray: “Değerli tiyatro ve televizyon sanatçısı Kenan Işık’ı kaybettik. Çok üzüldüm. Yeteneği ve işine olan saygısıyla gerçek bir sanatçı, kibarlığıyla da gerçek bir beyefendiydi.”

* Hülya Koçyiğit: “Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının unutulmaz ismi Kenan Işık’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.”

* Işıl Yücesoy: “Ah be Kenancığım. Ne sen, ne Türk tiyatrosuna verdiğin hizmetler unutulur. Çok kıymetliydin. Çok çile çektin kardeşim. Huzur içinde yat.”

* Selçuk Yöntem: "Çok güzel günler geçirdik, yönettiğin oyunlarla, sunmuş olduğun yarışma programlarıyla ve yazdıklarınla çok güzel anlar bıraktın Türk sanatına. Huzura erdin, Allah rahmet eylesin."

* Muazzez Ersoy: “Sevgili Kenan Işık’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

* Tarkan: “Çok kıymetli sayın Kenan Işık’ın vefatına çok üzüldüm. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Tanışma şansım olmadı kendisiyle ama hayrandım efendiliğine, gözünün içinden gülen kalbine... Nurlar ve ışıklar içinde uyusun.”

* Ali Sunal: “Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Sana doyamadık Kenan abicim. İyi ki tanımışım, dertleşmişim,

şakalaşmışım. Nur içinde yat.”

* Acun Ilıcalı: “Değerli sanatçımız Kenan Işık’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

* Osmantan Erkır: “Ah Kenan abi. Ruhun özgürlüğe kavuştu diye avunuyorum. Allah rahmet eylesin”

* Ayşegül Aldinç: “10 yıldır yattığın uykudan uyanacaksın gibi gelirdi hep. Ümit işte. Olmadı. Işıklara kavuştun; karizmatik, etkili, hitabet sanatının ustası, zarif beyefendi.

Dostluğunu kazanmakla mutlu olduğum nadir insanlardandın; soyadın gibi ışıklar içinde uyu.”

* Nurgül Yeşilçay: “Kenan abicim aklımda hep tatlı, neşeli, güler yüzlü kalacaksın. Nurlar içinde uyu. Türk halkının başı sağ olsun.”