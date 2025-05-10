Gülden Karaböcek suskunluğunu bozdu: 50 yıl öncesi için linç yapılıyor

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TÜRK müziğinin usta isimlerinden Neşe Karaböcek hayatını konu alan “İşte Benim Masalım” adlı kitabında eski eşi Atilla Alpsakarya ve kardeşi Gülden Karaböcek’in evlenmesine yer verdi. Sanatçı kitabı için yaptığı basın toplantısında kardeşini hâlâ affetmediğini de dile getirdi. Neşe Karaböcek’in açıklamalarının ardından yıllardır konuyla ilgili konuşmayan Gülden Karaböcek de suskunluğunu bozdu.

Ünlü sanatçı, Neşe Karaböcek’in “İşte Benim Masalım” kitabında yaptığı açıklamalara kamuoyu duyurusuyla yanıt verdi. Gülden Karaböcek basın açıklamasına şu ifadelerle başladı: “Yakın zamanda yayımlanan bir anı kitabı üzerinden yaklaşık 50 yıl önce iyisiyle kötüsüyle yaşanmış olan ilişkiler üzerinden bir linç kampanyası yapılıyor oluşu bu açıklamayı zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle ülkemizin bunca sorunu varken değerli vaktinizden aldığım için kusura bakmayınız.”

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Gülden Karaböcek ardından sözlerini şöyle sürdürdü: “Evlilik, sevgililik ilişkilerinde en az iki hikâye ve anlatıcı vardır, tüm tarafları dinlemeden bir yargıya ulaşmak doğru değildir. İlgili kitapta adı geçen taraflardan birisi olarak yıllarca bu konuda konuşmamayı tercih ettim ve hâlâ aynı yaklaşımdayım. Adı geçen üç tarafın da çocukları ve sevdikleri var, bu konuyla ilgisi olmayan hiçbir kişinin hayatlarının etkilenmesini tercih etmem. Coğrafyamızda söylendiği gibi ‘kadının adı yoktur.’ İlişkilerde hep ön planda tutulan kadınlardır, namus, ahlak gibi kavramlar sanki kadınlar üzerine tapulanmıştır, erkeklerin esamesi okunmaz, kadınlar üzerinden değerlendirme yapılması daha kolaydır. Genç bir kızın o yaşta ‘ortada’ kalması ve bazı zorunlu tercihler yapmak zorunda kalması dikkate alınmaz. Magazin dünyası bunları kullanır, tüketir, bir kenara atar ve sıradaki yeni gündeme geçer, bu da kendi işleyişleri açısından gayet doğaldır. Üzerinde tepinilmeye çalışan iki kız kardeşin ve bir adamın hikâyesidir, üç kişinin kişisel hayatına saygı duyulmasının ötesinde üç kişinin aile üyelerinin bu durumdan hiç etkilenmemesi için susarak cevap vermeyi tercih ederim.”

İKİSİNE DE HAKKIMI HELAL ETTİM

GÜLDEN Karaböcek tüm yaşananlara rağmen herkese hakkını helal ettiğini açıkladı: “İyiliklileriyle, kişisel zaaflarıyla, hatalarıyla yaşanmış 3 kişiyi ilgilendiren bu hikâyede her tarafın birbiri üzerinde bıraktığı izler, emek, mağduriyetler ve yaralar vardır. Kendi adıma, her şeye rağmen hakkımı helal etmiş durumdayım, iç huzurum da yerinde. Diğer iki kişiden vefat edenin varsa günahları Allah affetsin, diğer kişinin de kalan ömrünü iç huzurla ve sağlıkla yaşamasını temenni ederim.”

Gülden dünyamı başıma yıktı

Neşe Karaböcek, hayatını anlattığı “İşte Benim Masalım” isimli kitabında eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek’in olay yaratan ilişkisine de yer vermişti. İlişki ortaya çıktıktan sonra eşinin kendisine barışmak için yalvardığını yazan Karaböcek, “Barışsaydım Gülden’i ortada bırakacaktı” ifadelerini kullandı: “İlk eşim Atilla beni aldatıyordu. Kız kardeşim Gülden’le. Bu olayı tesadüfen öğrendim ve dünyam başıma yıkıldı. Evliyken evimizde yüzüme riyakârca baka baka yıllarca bana ihanet etmişler. Biri mutlu koca, diğeri masum kız kardeş rolünde. Öğrenir öğrenmez boşanmak için mahkemeye başvurdum. Bir gün kapıma geldi, kapıyı açmadım. Ağlayarak af diliyordu. Kapımdan gitmesi için karakola telefon etmek zorunda kaldım. Şu önemli ayrıntıya dikkat edin lütfen: Kapıyı açsaydım, barışsaydım, ne yapacaktı? Kız kardeşim Gülden’i ortada bırakacaktı.”