Gülden: Her yanım çiçek açtı

◊ “İçimize mi Atalım” şarkısı yayınlanana kadar bir soluklandınız. Bu süreç sizin için nasıl geçti?

- Söz konusu müzik olunca insan, en güzelini oluşturmak ve sunmak adına bir zaman dilimin içinde uzunca çabalıyor. Bir bakıyorsun aradan aylar geçmiş. Ama ne insanların ne de sektörün geç kalana, oyalanana müsemması var artık. Ben de bu süreci yeni şarkılarımı yazarak ve kaydedip yayına hazır hale getirerek geçirdim. Bu bana kendimi çok daha güvende ve konforlu hissettirdi. Sonuç olarak;işte geldim, buradayım.

◊ Sizden daha çok slow şarkılar dinlemeye alışmıştık. Ama bu kez hareketli bir şarkıyla çıkış yapmayı tercih ettiniz. Bu, yeni bir dönem mi?

- Her pazartesi, her yeni yaş, her yeni başlangıç ve her şarkıda olduğu gibi... Yenilenmeye, gelişmeye ve bu yolda bana eşlik eden her olaya, duyguya yeni bir sayfa açıyorum. Fakat bu sefer ki yenilenme bahar gibi geldi ruhuma, mis gibi çiçek açtı her yanım.

◊ Yeni şarkınız için sosyal medyada bir oylama yaptınız. Nasıl bu kararı aldınız?

- Hayatımda yaptığım en mantıklı şeylerden biriydi bence. Kısacık demoları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Şarkılar arasında kıyasıya bir yarış oldu. Hayranlarımın beğenileri ve seçimleri muhteşem bir anı benim için.

◊ Yeni bir albüm gelecek mi?

- Sırada hem hareketli hem slow şarkılarım var. Bir süre yayınlarıma single olarak devam edeceğim, albüm ne zamana olur şimdilik bilemem. Ama teklilerimin hepsi birbirinden güzel, seçilen şarkılarım haricinde yeni sürpriz şarkılarım da var, oldukça heyecanlıyım.

AŞKLA İŞİ AYIRAMIYORUM

◊ Şarkının klibini sevgiliniz İzzet Başlak üstlendi. Özel hayatınızdaki bu uyum iş hayatınıza nasıl yansıyor?

- Politik bir cevapla “profesyonel davranıp aşkı ve işi birbirinden ayırıyoruz” demeyeceğim. Ben ayıramıyorum çünkü. O çekim zamanı işine odaklanmış bir yönetmen, ben de onun her ciddi duruşunda “ne oldu beni mi sevmiyorsun” diyen bir deli. (Gülüyor) Şaka bir yana, biz birbirimizin sorumlulukları doğrultusunda son derece saygılı ve sevgi dolu biçimde yaşıyoruz her şeyi. Doyasıya konuşabildiğim, hislerimi yanlış anlar düşüncesine kapılmadan paylaşabildiğim, kimi zaman gülüp kimi zaman ağlayabildiğim, koşulsuz sevgisini her zerresiyle hissettiğim yegane insan. İzzet’le birlikte çalışmak da çok keyifli benim için.

◊ Klipte eğlenceli ve hareketli bir Gülden gördük. Normal hayattaki neşenizi bu kez dinleyicilerinize yansıttığınızı düşünebiliyor musunuz?

- Kesinlikle öyle. Ben bunca zaman slow şarkılar yazıp söylerken, o şarkılarımın o içten hikayelerini anlatırken haddinden fazla neşesiz görünmüş ve algılanmış olabilirim. Ama hayatta yüzüm de içim de hep güler benim. Duyguları net bir şekilde anlayabilmek ve anladığımı şarkılarımla aktarabilmek için enerjimi yüksek tutarım. Hayatı severim ben, hayatı seveni de hayatın içinde olup biten duygulara göğüs gerip kaya gibi sağlam duranı da. Aşkı için diz çökeni de haksızlık için şahlananı da. İnsanı insan yapan duygunun her halini, her zerresini severim. Gülümsemek benim adımın ilk hecesinde var, bunu yaşamakta yansıtmakta hakkım.

MUTLU DEĞİL ARTIK SOYADIM

◊ Sizi Gülden Mutlu olarak tanıdık, kariyerinize Gülden olarak devam ediyorsunuz... Nedeni nedir?

- 4 yıl önce boşandıktan sonra kızlık soyadım olan Arslan’ı geri aldım. Kafa karıştırıcı olmasın diye kariyerime Gülden olarak devam etme kararı aldım. Yayınladığım tüm single/albüm kapaklarına kadar erişebildiğim her yerde Gülden olarak revize ettirdim. Mutlu diyen ya da yazan olursa hemen uyarıyorum, “Mutlu değil benim soyadım, Arslan. Ama siz sadece Gülden deyin lütfen” diye. (Gülüyor)