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Hayat
Haber Giriş: 28.06.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Gülçin Karakaya kimdir kaç yaşında?

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Gülçin Karakaya kimdir kaç yaşında?
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Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses ile adının anılması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. 2. Sayfa'nın konularından birisi olan Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses ilişkisi, pek çok magazin takipçisinin de araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Gülçin Karakaya kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Gülçin Karakaya, 2. Sayfa'nın haberine göre İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi olarak iddia edildi. 

2. Sayfa'nın haberine göre; İbrahim Tatlıses aradığı aşkı 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

İbrahim Tatlıses 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.

Ünlü şarkıcının üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı ise merak ediliyor.

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