Gülçin Ergül vefat eden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı unutmadı! 'Ödülü senin için alıyorum'

MüzikOnair ve BAU Radyo işbirliği ile gerçekleşen BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri, önceki akşam Beşiktaş’taki Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yapılan törenle sahiplerini buldu.

Özge Ulusoy ve Ceyhun Yılmaz’ın sunduğu gecede 32 kategoride ödül verildi. Geceye çok sayıda ünlü isim katıldı.

Dream Türk TV'den canlı olarak yayınlanan tören, BAU Konservatuvarı’nın açılış performansı ile başladı. Son şarkıda ekibe Dila Kalafatoğlu eşlik etti.

Sahneye çıkan BAU Red Dragons ekibinin özel dans gösterisi de izleyenlerden alkış aldı.

ÖDÜLÜ SEVGİLİM İÇİN ALIYORUM

Ödül alan isimler arasında kısa süre önce sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybeden Gülçin Ergül de vardı. Şarkıcı, kazandığı 'en iyi klip' ödülünü Ergül için aldığını söyleyerek herkesi duygulandırdı:

“Öncelikle yönetmenimiz Ahmet Can Tekin’e çok teşekkür ediyorum. Tüm gücümü toplayarak, olabildiğince, karşınızdayım. Mucizevi bir şekilde. Bu ödülü, hayatını kaybetmiş olan sevgilim Erdal için kabul ediyorum. Kendisinin bu şarkının ve klibin yapımında çok büyük emeği var. Bu anı görmesini çok isterdim.

Bu ödül bizim için büyük bir motivasyon olacak. Çünkü ilerleyen zamanlarda hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. İçimiz tabii ki buruk. Bize destek olan ve klipte, şarkıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

Attila Özdemiroğlu Özel Ödülü'nü alan Gonca Vuslateri de duygusal bir gece yaşadığını söyledi: “Benim için de çok duygusal bir gece. Alacağım ödülün sevgili Attila Özdemiroğlu ile ilgili olması beni çok duygulandırıyor.”

Şarkıcı Ziynet Sali, tören için “Çok kıymetli bir gece. Yolculuğumuz böyle güzel gecelerde devam ediyor. İnandığımız müzik ve şarkılar değer buldukça biz de mutlu oluyoruz” dedi.

Sali, yeni şarkısının 28 Şubat’ta çıkacağını da açıkladı: “Çok heyecanlıyım. Şarkının ismi ‘Ben Sana Doyamıyorum’. Bu şarkıyı dinlemelere doyamayacaksınız.”

İŞTE KAZANANLAR

En İyi Erkek Pop Sanatçısı: Mustafa Ceceli

En İyi Kadın Pop Sanatçısı: Ziynet Sali

En İyi Rap Müzik Sanatçısı: Çakal

En İyi Halk Müziği Sanatçısı: Ekin Uzunlar

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı: Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

Yılın Şarkısı: “Sevmedim Deme” (Kurtuluş Kuş & Burak Bulut)

En İyi Söz Yazarı & Besteci: Ayaz Erdoğan & Enes Yıldırım

En İyi Kadın TikToker: Cemre Solmaz

En İyi Erkek TikToker: Cellat

En İyi Influencer: Cemal Can Canseven

En İyi Radyo: Slow Türk

En İyi Radyocu: Hilal Özgani

En İyi Albüm ve En İyi Fantezi Arabesk Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar

En İyi Grup: İkilem

En İyi Alternatif Müzik Grubu: Madrigal

En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı: Emir Can İğrek

En İyi Fantezi Arabesk Erkek Sanatçısı: Alişan

En İyi Klip: Gülçin Ergül & Ahmet Can Tekin

En İyi Aranjör: Alper Atakan

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Cahit Berkay

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Belkıs Akkale

En İyi Dijital Show Programı: Alt Tarafı Bi’ Talk Show (Kaan Sekban)

En İyi Sosyal Medya Çifti: Ceyda Kasabalı & Fırat Albayram

En İyi Instagram Sayfası: The Bacim

En İyi Kadın YouTuber: Meryem Can

En İyi YouTube Kanalı: netd Müzik

Attila Özdemiroğlu Özel Ödülü: Gonca Vuslateri

En İyi TV Müzik Programı: Emel Yalçın

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Özel Ödül: Eypio

Yazın En Hit Şarkısı: Ece Mumay / Peri

En İyi Belgesel: Nâzım 120 Yaşında (Nebil Özgentürk)

En İyi Üniversite Radyosu: Radyo TEDÜ